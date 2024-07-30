Сколько украинцев считают мобилизацию необходимой для защиты от России: результаты опроса

Около 60% украинцев убеждены, что без проведения мобилизации Украина будет оккупирована Россией. Чуть больше 40% из них считают, что уклоняться от мобилизации стыдно.

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В то же время, около 36% опрошенных придерживаются мнения, что продолжение мобилизации не приблизит победу и только приведет к новым жертвам. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 28 июня по заказу ZN.UA.

Согласно опросу, согласны с утверждением "Мобилизация крайне необходима, поскольку без нее Украина будет оккупирована Россией" 59,8% опрошенных.

41,3% из тех, кто считает мобилизацию крайне необходимой, уверены, что уклоняться от нее стыдно, 35,9% придерживаются противоположного мнения.

Тезис "Мобилизация приведет только к новым жертвам и не приблизит победу или подписание мирного соглашения" разделяют 40% всех опрошенных.

Большинство из них – 64,5% – убеждены, что быть уклонистом сейчас не стыдно, противоположного мнения придерживаются 16%.

В целом по стране количество тех, кто не видит в уклонении от мобилизации ничего плохого, составляет 46%, 29% считают это постыдным, а каждому четвертому трудно определиться с собственным отношением к уклонистам.

Больше всего тех, кто не осуждает уклонистов – на юге нашей страны, второе место по этому показателю заняли западные регионы.

Напомним, ранее социологи установили, что украинцы считают коррупцию большей угрозой, чем российскую агрессию.

В частности, 51% украинцев видят угрозу коррупции в органах государственной власти, тогда как 46% – в военной агрессии России.

11% опрошенных считают, что угрозу развитию государства представляет экономический кризис и его последствия, такие как инфляция, повышение цен и ухудшение уровня жизни.

На четвертой позиции в списке угроз для развития страны украинцы называют недостаточность квалифицированных менеджеров в правительстве и государственных учреждениях (10%), а на пятой – безответственность власти (4%).