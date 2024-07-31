Украина набирает в армию до 30 тыс. человек ежемесячно: в NYT оценили темпы мобилизации

В Украине после вступления в силу нового закона о мобилизации каждый месяц в армию якобы набирают до 30 тысяч человек. Темпы примерно соответствуют мобилизации в России.

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Об этом заявило издание New York Times со ссылкой на источники. Однако журналисты отметили: независимо подтвердить такую ​​статистику не удалось.

Количество мобилизованных выросло в мае (законодательные нововведения вступили в силу 18-го числа). Показатели выросли примерно вдвое, если сравнивать с последними зимними месяцами.

Кампания "набирает обороты и должна помочь заполнить кадровые пробелы на линии фронта в ближайшие недели", написали в NYT.

Журналисты пообщались с представителями некоторых бригад ВСУ. Они сообщили, что теперь к ним прибывает больше новобранцев. Военные надеются, что это поможет Украине стабилизировать линию фронта.

"Ситуация немного улучшается по сравнению с концом 2023 года, когда ощущалась острая нехватка людей", – сказал лейтенант Сергей Скибчик, пресс-секретарь 65 ОМБр. Однако он заявил, что потребности до сих пор не удовлетворены в полном объеме.

Военный аналитик из Вены Франц-Стефан Гади, недавно вернувшийся с полевого исследования в Украине, предположил, что в ближайшие недели на фронт прибудет большое количество призывников, которые закончат обучение. Прежде чем это произойдет, он ожидает, что российские войска "сделают еще один большой рывок", пытаясь прорвать украинские линии обороны.

"Они кровно заинтересованы в том, чтобы прямо сейчас получить как можно больше выгоды", – сказал Гади.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Соцопрос Центра Разумкова, проведенный с 20 по 28 июня, показал: около 60% украинцев убеждены, что без проведения мобилизации наша страна будет оккупирована Россией. Чуть больше 40% из них считают, что уклоняться от мобилизации стыдно.

– В Министерстве обороны Украины признавали, что темпы мобилизации выросли.

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