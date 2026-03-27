Пополнили обменный фонд: на Славянском направлении десантники взяли в плен шестерых российских оккупантов. Видео

На Славянском направлении украинские десантники приняли в обменный фонд шестерых российских оккупантов. Они сдались в плен добровольно, поскольку для них это был единственный способ остаться в живых.

Об этом 27 марта сообщили бойцы 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Telegram-канале. Они также обнародовали видео с оккупантами, которых взяли в плен.

"На видео – 6 военнослужащих армии РФ, которые выбрали жизнь. Они сдались добровольно. Каждый выполнял задание в условиях, где единственным способом выжить было условие – сложить оружие и выйти с поднятыми руками", – прокомментировали видео десантники.

На обнародованных кадрах пленные россияне рассказывают, как попали на фронт.

Один из них рассказал, что его заставили подписать контракт, пообещав, что через год он сможет демобилизоваться. Но это оказалось обманом. После СЗЧ его поймали в Москве и снова отправили на передовую.

"У каждого из них своя мотивация. Кто-то – большую часть своей жизни провел на "нарах", кто-то – пытался уклониться от службы в армии, а кто-то – пришел ради заработка",– добавили в сообщении.

Украинские десантники отметили, что строго придерживаются норм Международного Гуманитарного права. Поэтому гарантируют жизнь каждому оккупанту, который добровольно складывает оружие.

Ситуация на Славянском направлении

Ситуация на этом направлении остается напряженной, оккупанты не оставляют попыток продвинуться на Славянск, усиливая атаки.

Российские войска изучают украинскую оборону в рамках подготовки к будущим наступательным операциям в направлениях Славянска, поскольку установилась более теплая погода. Сухая почва в теплую погоду позволяет оккупантам использовать механизированную технику.

В то же время в ВСУ утверждают, что российские войска имеют разный уровень подготовки: передовые небольшие группы обучены только для операций по проникновению, а другие силы имеют более специализированную подготовку.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 4 попытки штурма в районах населенных пунктов Платоновка, Рай-Александровка и Резниковка.

Украинские защитники удерживают оборону и успешно отражают атаки врага.

