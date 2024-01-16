Попытались списать все на 'человеческий фактор': в ISW объяснили, зачем Россия запустила фейки о сбитых Ил-22 и А-50

Воздушные силы Вооруженных сил Украины 14 января сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и серьезно повредили воздушный пункт управления ВС РФ Ил-22. Однако в России массированно продвигается тезис, якобы поражение произвели не украинцы, а российская ПВО, открывшая "дружественный огонь".

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Фейк о "человеческом факторе" как ключевой причине потери самолетов нужен РФ, чтобы убедить своих пилотов, что полеты над Черным и Азовским морями все еще безопасны для них. Об этом идет речь в новом аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

В России принялись активно опровергать, что уничтожили российский А-50 и серьезно повредили Ил-22 украинские войска. Пропагандисты РФ запустили фейк, что эти потери являются результатом "дружественного огня" российской ПВО.

При этом, подчеркивают в ISW, подобные утверждения унизительны для российской армии в целом.

"А-50 используется для координации российской авиации и, возможно, противовоздушной обороны, и утверждение о том, что российская ПВО сбила А-50, будет означать катастрофический провал российских войск, если это правда. Российский источник, специализирующийся на российской авиации, обвинил в случившемся российских командиров, не имеющих должного опыта, необходимого для своих должностей", – говорится в материале.

В то же время аналитики подчеркнули, что подобные обвинения выглядят по меньшей мере странно. Ведь командующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Афзалов "обладает большим опытом в операциях российской ПВО". Поэтому пусть даже сам он никогда не летал за штурвалом военного самолета, его опыта, убеждены в ISW, должно было хватить, чтобы убедиться, что российские силы не сбивают свой собственный бортовой самолет управления.

Но на подобный репутационный удар российская пропагандистская машина идет вполне осознанно.

По данным неназванного сотрудника одной из российских спецслужб, пишет ISW, фейк об А-50, сбитом именно войсками РФ, был запущен умышленно – с целью убедить российских пилотов, что летать над Черным и Азовским морями для них якобы по-прежнему безопасно. Ведь, дескать, самолет был уничтожен в результате "человеческой ошибки".

"Непонятно, почему российским летчикам должно быть спокойнее от мысли о том, что их наземная ПВО настолько некомпетентна", – добавили аналитики.

Как они отметили, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией о сбитом самолете, и рекомендовал журналистам уточнять информацию по этому поводу в минобороны России. Возглавляемое же Сергеем Шойгу министерство сохраняет молчание относительно упомянутых тяжелых потерь российской военной авиации.

Напомним, 15 января Украина подтвердила, что Силы обороны в ночь на 14 января уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и серьезно повредили командно-десантный самолет Ил-22.

С таким заявлением выступил, в частности, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный. Он обнародовал записи полетов, на которых видно, что украинские войска нанесли удары по А-50 и Ил-22 над Азовским морем.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также подтвердил поражение двух целей. Первым под удар, по его словам, попал А-50. А подбитый за ним Ил-22 смог дотянуть до аэродрома в Анапе. Игнат добавил, что с высокой вероятностью ремонту этот самолет не подлежит, а среди членов экипажа есть погибшие и раненые.

Как рассказывала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сбитый А-50 осуществлял наведение российских ракетных ударов по Украине. Его уничтожение по меньшей мере отсрочивает новые атаки.

По данным ОК "Юг", в России оставалось три исправных А-50 из шести. А в ГУР МОУ говорят, что их у РФ восемь.

По словам военного обозревателя Константина Машовца, Россия начала постоянно задействовать А-50 из-за угрозы украинских ударов по Черноморскому флоту РФ и российской военной инфраструктуре во временно оккупированном Крыму.

И потеря как А-50, так и его экипажа, убежден ведущий научный сотрудник Украинского государственного музея авиации Национального авиационного университета Валерий Романенко, "очень болезненна" для России. Ведь готовят членов экипажа для полетов в таких самолетах несколько лет.