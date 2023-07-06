Поражают цель под нужным углом: что известно об 'умных' бомбах JDAM-ER, которые впервые показали под крылом самолетов ВСУ

На днях в Воздушных силах Вооруженных сил Украины впервые продемонстрировали высокоточные бомбы JDAM-ER под крыльями украинских истребителей. Фактически официально было подтверждено использование этих авиабомб, интегрированных на советский истребитель МиГ-29.

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Первые сообщения о передаче JDAM-ER появились в еще в декабре, а в марте командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер заявил, что "умные" бомбы уже применяются Украиной в войне с РФ. 31 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинская авиация наносит успешные удары JDAM-ER "по важным целям". Что это за бомбы и на что они способны, рассказывает OBOZREVATEL.

JDAM-ER интегрировали на МиГ-29

На фото, которые 4 июля опубликовал командующий Воздушными силами Николай Олещук, видны противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, противоракетный комплекс ПВО Patriot и две планирующие бомбы JDAM-ER, отметили эксперты Defence Express.

"Мы можем идентифицировать JDAM-ER благодаря комплекту с плавниками, прикрепленными к бомбам. Кроме того, опознаются сами бомбы, а также самолет, используемый в качестве носителя – МиГ-29, так как мы видим характерное шасси и открытый отсек для него", – говорится в сообщении.

Бомбы на фото они определили как 500-фунтовые Mark 82 (масса 230 кг), которые по сути являются западным аналогом советских ФАБ-250, хорошо знакомых украинским летчикам и техникам.

Каждый Mark 82 содержит 87 кг взрывчатого вещества под названием тритонал, он на 18% мощнее тротила.

Система наведения JDAM-ER помогает усовершенствовать такую бомбу, увеличивая ее дальность и позволяя авианосцу сбрасывать бомбу за пределами досягаемости российской ПВО. Максимальная дальность полета такой планирующей бомбы составляет около 70 км на высоте 12 км или около 40 км при пуске по тангажу (угловое движение) на малой высоте.

Характеристики JDAM-ER

JDAM (англ. Joint Direct Attack Munition – общий боеприпас прямой атаки) – это комплект спецоборудования для неуправляемых бомб, превращающий их в "умные", управляемые боеприпасы.

В него входят управляемое оперение и системы инерционного управления в паре с GPS-приемником. Траекторию полета бомбы можно запрограммировать так, чтобы цель могла быть поражена под нужным углом.

Военные США используют эту технологию для авиабомб весом до 907 кг, обычно применяя их из бомбардировщиков и истребителей. В украинских реалиях это позволяет использовать систему в самолетах МиГ-29, Су-25, Су-24 и Су-27.

Стоимость одного такого комплекта составляет 25 тысяч долларов.

Украина получила от США версию JDAM-ER (англ. Extended Range – расширенный радиус действия). Она имеет дальность поражения целей до 72 км и превращает бомбу не просто в высокоточную, но и в планирующую.

Добавление крыльев позволяет расширить дальность использования бомб с 24 до 70-80 км и уничтожать отдаленные позиции и объекты противника, не заводя дефицитную авиацию в зону поражения вражеских средств ПВО ближнего радиуса действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали видео мощного удара бомбами JDAM по командному пункту оккупантов в Донецкой области. У врага просто не было шансов.

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