Поражен один из авиазаводов 'МиГ': в Генштабе подтвердили атаку на Московскую область РФ

Воины Сил обороны Украины в ночь на пятницу, 11 июля, поразили Луховицкий авиационный завод им. Воронина под Москвой, а также предприятие по изготовлению ракет для противовоздушной обороны в Туле.

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Об этом информировали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Как отмечается, поражение российского авиазавода, филиала АО "РСК "МиГ", осуществлено в рамках снижения возможностей противника по ракетно-бомбовым ударам.

Операцию провели подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Луховицкий авиационный завод им. Воронина выполняет полный спектр работ – от механической обработки деталей до окончательной сборки, летных испытаний и сдачи российских боевых самолетов МиГ, говорится в сообщении Генштаба.

На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

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