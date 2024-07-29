Поражен ряд тяговых электроподстанций: в Генштабе подтвердили удары по целям в Курской области РФ

Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам врага на территории Курской области РФ. Там недавно был поражен ряд тяговых электроподстанций.

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Об этом 29 июля сообщили в Генеральном штабе ВСУ. В регионе работала система ПВО россиян, взрывы раздавались в районах не менее четырех подстанций.

"Как результат, фиксируются перебои с электроснабжением в Поныровском, Курском и Солнцевском районах Курской области", – говорится в сообщении.

Поражения производили силы и средства Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

В Генштабе отметили, что российская промышленность, которая работает на войну против Украины, является законной целью для наших войск. Пораженные энергообъекты среди прочего обеспечивают функционирование железной дороги РФ, которая осуществляет перевозку вооружения и военной техники для поддержки своей оккупационной армии.

"Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала врага будут продолжаться до прекращения захватчиками вооруженной агрессии против украинского народа. Продолжение следует..." – пообещали военные.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение нефтебазы "Полевая" в Курской области РФ в ночь на 28 июля. Удар по очередному стратегическому объекту был нанесен Силами обороны.

– Уже вечером 28 июля в российском Курске снова раздались взрывы. Местные жители пожаловались на массированную атаку беспилотников.

– В ночь на понедельник, 29 июля, в РФ были зафиксированы прилеты БПЛА по электроподстанциям в Белгородской, Орловской и Курской областях.

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