Поражена перевальная нефтебаза 'Грушевая', ЛВДС 'Красный яр' и не только: в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу. Видео

Силы обороны нанесли очередные результативные удары по важным объектам оккупантов на территории России и ВОТ Украины. В результате поражены перевальная нефтебаза "Грушевая", ЛПДС "Красный яр".

Видео дня

Также нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складах материально-технических средств и живой силе противника. Детали рассказали в Генеральном штабе ВСУ 8 июня.

"7 июня и в ночь на 8 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных, логистических и топливных объектов российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Удачная охота Сил обороны

В Краснодарском крае РФ поражена перевальная нефтебаза "Грушевая" в районе населенного пункта Грушевая Балка, где на территории объекта возник пожар. Масштабы нанесенного ущерба в настоящее время уточняются.

Нефтебаза "Грушовая" является частью перевалочного комплекса "Шесхарис" – конечной точки магистральных нефтепроводов на юге России, обеспечивающей прием, хранение и перевалку нефти через порт Новороссийск. Общий объем резервуарного парка комплекса составляет около 1,4 млн кубометров, при этом ключевая нагрузка приходится именно на площадку "Грушевая".

Также сообщается о поражении линейной производственно-диспетчерской станции "Красный Яр" в Волгоградской области РФ, где после удара возник пожар. Этот объект является важным звеном в системе транспортировки нефти в направлении Волгоградского НПЗ и экспортного терминала "Шесхарис" в Новороссийске.

А в районе населенного пункта Кабардинка Краснодарского края РФ зафиксировано поражение радиолокационной станции противника.

Также нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами в районах Новобогдановки и Новоивановки в Запорожье, Воскресенки в Донецкой области, а также Черкасской Конопельки Курской области РФ.

Отдельно на территории Запорожской области поражена мастерская подразделения БПЛА оккупантов в районе Бурчака, а также склады материально-технического обеспечения в районах Васильевки в Запорожье и Зеленого Поля в Донецкой области.

Кроме того, украинские силы ударили по скоплениям живой силы противника в районах Берестка Донецкой области, Степногорска Запорожской области и Басовки Сумской области.

"Кроме того, в процессе уточнения, подтверждены результаты поражения 6 июня 2026 года нефтебазы "Усть-Лабинская" в Краснодарском крае РФ – повреждены сливо-наливная автомобильная эстакада, топливные резервуары и две цистерны с горюче-смазочными материалами", – добавили в Генштабе.

Там подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают системно снижать способности страны-агрессора по ведению войны против Украины.

Напомним, в ночь на понедельник, 8 июня, в Краснодарском крае РФ пожаловались на атаку украинских БПЛА. В частности, громко было в Новороссийске, там целью дронов снова стала перевалочная нефтебаза "Грушевая". После попаданий на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Накануне OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 7 июня ВСУ поразили нефтебазу "Семиколодезянская" во временно оккупированном Крыму: на объекте, где россияне накапливают топливо для своих войск, вспыхнул пожар. Также поражена нефтебаза в районе оккупированной Феодосии, пункт управления ФСБ РФ в Белгородской области, склад БК и районы сосредоточения личного состава врага на Донбассе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!