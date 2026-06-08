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Поражена перевальная нефтебаза "Грушевая", ЛВДС "Красный яр" и не только: в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу. Видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
933
Поражена перевальная нефтебаза 'Грушевая', ЛВДС 'Красный яр' и не только: в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу. Видео
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Силы обороны нанесли очередные результативные удары по важным объектам оккупантов на территории России и ВОТ Украины. В результате поражены перевальная нефтебаза "Грушевая", ЛПДС "Красный яр".

Также нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складах материально-технических средств и живой силе противника. Детали рассказали в Генеральном штабе ВСУ 8 июня.

"7 июня и в ночь на 8 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных, логистических и топливных объектов российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Удачная охота Сил обороны

В Краснодарском крае РФ поражена перевальная нефтебаза "Грушевая" в районе населенного пункта Грушевая Балка, где на территории объекта возник пожар. Масштабы нанесенного ущерба в настоящее время уточняются.

Нефтебаза "Грушовая" является частью перевалочного комплекса "Шесхарис" – конечной точки магистральных нефтепроводов на юге России, обеспечивающей прием, хранение и перевалку нефти через порт Новороссийск. Общий объем резервуарного парка комплекса составляет около 1,4 млн кубометров, при этом ключевая нагрузка приходится именно на площадку "Грушевая".

Поражена перевальная нефтебаза "Грушевая", ЛВДС "Красный яр" и не только: в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу. Видео

Также сообщается о поражении линейной производственно-диспетчерской станции "Красный Яр" в Волгоградской области РФ, где после удара возник пожар. Этот объект является важным звеном в системе транспортировки нефти в направлении Волгоградского НПЗ и экспортного терминала "Шесхарис" в Новороссийске.

А в районе населенного пункта Кабардинка Краснодарского края РФ зафиксировано поражение радиолокационной станции противника.

Также нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами в районах Новобогдановки и Новоивановки в Запорожье, Воскресенки в Донецкой области, а также Черкасской Конопельки Курской области РФ.

Отдельно на территории Запорожской области поражена мастерская подразделения БПЛА оккупантов в районе Бурчака, а также склады материально-технического обеспечения в районах Васильевки в Запорожье и Зеленого Поля в Донецкой области.

Кроме того, украинские силы ударили по скоплениям живой силы противника в районах Берестка Донецкой области, Степногорска Запорожской области и Басовки Сумской области.

"Кроме того, в процессе уточнения, подтверждены результаты поражения 6 июня 2026 года нефтебазы "Усть-Лабинская" в Краснодарском крае РФ – повреждены сливо-наливная автомобильная эстакада, топливные резервуары и две цистерны с горюче-смазочными материалами", – добавили в Генштабе.

Там подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают системно снижать способности страны-агрессора по ведению войны против Украины.

Напомним, в ночь на понедельник, 8 июня, в Краснодарском крае РФ пожаловались на атаку украинских БПЛА. В частности, громко было в Новороссийске, там целью дронов снова стала перевалочная нефтебаза "Грушевая". После попаданий на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Накануне OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 7 июня ВСУ поразили нефтебазу "Семиколодезянская" во временно оккупированном Крыму: на объекте, где россияне накапливают топливо для своих войск, вспыхнул пожар. Также поражена нефтебаза в районе оккупированной Феодосии, пункт управления ФСБ РФ в Белгородской области, склад БК и районы сосредоточения личного состава врага на Донбассе.

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