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Новороссийск атаковали дроны: вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. Фото и видео

София Закревская
War
2 минуты
1,0 т.
Новороссийск атаковали дроны: вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. Фото и видео
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В ночь на понедельник, 8 июня, в Краснодарском крае РФ пожаловались на атаку украинских БпЛА. В частности, громко было в Новороссийске, там целью дронов снова стала перевалочная нефтебаза "Грушевая".

Этот объект расположен в горной местности – в Грушевой Балке вблизи города. Россияне публиковали в сети кадры, на которых слышны взрывы.

После попаданий БпЛА на нефтебазе вспыхнул масштабный пожар.

Новороссийск атаковали дроны: вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. Фото и видео
Новороссийск атаковали дроны: вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. Фото и видео

"Грушевая" – это одна из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе, которая входит в структуру промышленного комплекса "Шесхарис" (АО "Черномортранснефть").

Новороссийск атаковали дроны: вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. Фото и видео
Новороссийск атаковали дроны: вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. Фото и видео
Новороссийск атаковали дроны: вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. Фото и видео
Новороссийск атаковали дроны: вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 22 мая в Новороссийске пожаловались на атаку украинских БпЛА. По целям пыталась работать ПВО, однако известно о попадании – поражен порт, вспыхнули пожары на нефтетерминалах "Грушова" и "Шесхарис", поражение подтвердил командующий СБС Роберт Бровди.

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