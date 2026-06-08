Новороссийск атаковали дроны: вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. Фото и видео

В ночь на понедельник, 8 июня, в Краснодарском крае РФ пожаловались на атаку украинских БпЛА. В частности, громко было в Новороссийске, там целью дронов снова стала перевалочная нефтебаза "Грушевая".

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Этот объект расположен в горной местности – в Грушевой Балке вблизи города. Россияне публиковали в сети кадры, на которых слышны взрывы.

После попаданий БпЛА на нефтебазе вспыхнул масштабный пожар.

"Грушевая" – это одна из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе, которая входит в структуру промышленного комплекса "Шесхарис" (АО "Черномортранснефть").

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 22 мая в Новороссийске пожаловались на атаку украинских БпЛА. По целям пыталась работать ПВО, однако известно о попадании – поражен порт, вспыхнули пожары на нефтетерминалах "Грушова" и "Шесхарис", поражение подтвердил командующий СБС Роберт Бровди.

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