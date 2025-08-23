Поражена железнодорожная станция: дроны снова атаковали Волгоградскую область, произошел пожар. Видео

Ночью в Волгоградской области РФ раздавались взрывы, россияне жаловались на атаку дронов. В результате атаки была поражена железнодорожная станция Петров Вал.

Это поражение стало продолжением масштабной кампании по срыву железнодорожной логистики врага, которая длится уже около месяца. Об этом написал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Что известно

Силы обороны Украины ночью поразили очередную железнодорожную станцию на территории России.

"Станция Петров Вал, Волгоградская область. Ночью поражена нашими дронами. Это 19 станция железной дороги, пораженная за последний месяц. Системное уничтожение логистики продолжается", – написал Андрющенко.

Узловая железнодорожная станция Петров Вал является частью Волгоградского региона Приволжской железной дороги РЖД. На станции расположено локомотивное депо Петров Вал .

Он также опубликовал карту с обозначением пораженных объектов российской железной дороги.

Косвенно поражение подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, заявивший о "массированной атаке БПЛА" и "падении одного из дронов в городе Петров Вал". Правда, в версии российского чиновника, дело завершилось выбитым стеклом в многоэтажке на улице Ленина (проходит параллельно железной дороге), а также "горением сухой растительности" вблизи одного из хуторов в регионе.

Тем временем российское издание ASTRA со ссылкой на местных жителей сообщает, что на территории железнодорожной станции Петров Вал наблюдается пожар – о котором занятый подсчетом выбитых оконных стекол губернатор известить "забыл".

В российском минобороны тем временем заявили об "уничтожении" двух БпЛА над Волгоградской областью.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по состоянию на 22 августа в российском Новошахтинске продолжал гореть НПЗ, который атаковали дроны.

А дронари "Птахів Мадяра" снова ударили по нефтеперекачивающей станции на Брянщине. Это вызвало очередной всплеск истерики в Венгрии, где заявили об угрозе своей энергобезопасности и якобы попытках Украины "втянуть в войну" Будапешт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!