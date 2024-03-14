After action review по поводу поражения зенитно-ракетной батареи Patriot 9 марта

Система Patriot является стратегически важным наиболее эффективным оружием для борьбы с российской авиацией. В составе батареи – четыре пусковых установки М901, радар управления огнем и командный пункт, плюс машины обеспечения.

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9 березня внаслідок ураження російськими окупантами колони зенітно-ракетної батареї Patriot біля міста Покровськ Донецької області на відстані близько 50 км від лінії фронту було знищено дві пускові установки М901 та кілька зенітних ракет MIM-104. За даними Цензор.Нет, загинуло 9 українських військовослужбовців.

Оскільки радар та командний пункт вціліли, боєздатність батареі може бути скоро відновлена, пускові можуть присати нові, але замінити кваліфікованих та вмотивованих операторів, деякі з яких дуже успішно пройшли тривале навчання у провідних учбових центрах НАТО, на жаль, ми вже не зможемо. Щирі співчуття родинам героїв, на рахунку яких кілька російських літаків.

Відео з дрону, яке оприлюднив ворог та інформація наших джерел, дозволяють зробити післяопераційний аналіз, щоб унеможливити повторення таких трагедій, які серйозоно підривають обороноздатність України.

Удар був завданий трьома балістичними ракетами Іскандер під корегування ровідувального дрону SuperCam.

Пускові установки стояли на відкритому місці у колоні і не рухались.

Ніяких засобів маскування на машинах непомітно.

Вартість пусковї установки М901 - 10 мільйонів доларів, вартість зенітної ракети MIM-104 PAC-3 - 4 мільйони доларів.

Які фактори сприяли пошуку зентіно-ракетної системи. та дозволили точно завдати удар?

1. Батерея діяла в даному районі кілька тижнів, виконала декілька успішних пусків по російським літакам, регулярно вмикався радар, і ворог міг визначити приблизний район пошуку для своєї космічної, радіоелектронної розвідки та дронів.

2. Позиції Patriot не були прикриті зенітно-ракетними системами для захисту від дронів. Враховуючи, що батарея діяла на відстані активних дій ворожих дронів, ризик виявлення був достатньо високим.

3. Попередження про виліт дронів та про ракетну атаку були отримані занадто пізно.

4. Батарея отримала наказ на передислокацію, але не встигла його виконати. Замість швидкого та негайного розсередження на максимальній швидкості, пускові установки зібралась у щильну колону і стояли на відкритому місці очікуючи команду на початок руху, утворивши компактну ціль для ураження.

Висновки:

1. Маневрування батареї та вихід з зони ураження на максимальній швидкості за межі дальності ворожих дронів, окремими машинами, не очікуючи команд та колон має бути визначено як один з приортетів бойової підготовки.

2. У разі активної бойової роботи та недоцільності на деякий час залишати позиційний район, позиції Patriot має в обов'язковому порядку прикриватись зентно-ракетними системами малої дальності.

3. Засоби РЕБ у випадку наближння дронів до позиційних районів Patriot мають ставити направлені перешкоди відеосигналу дронів противника, щоб ускладнити спостереження та визначення цілі.

4. В позиційному районі Patriot навколо мають розготоратись макети, які імітують роботу батареї. Такі засоби маскування досі нек застосовуються, хоча вартість таких макетів у сотні разів менше вартості однієї пускової. Ворог повинен постійно бачити хіибні цілі і витрачати час на їх ідентифікацію та боекопмлект на ураження. Справжні машини системи Patriot повинні мати комплект маскування, щоб приховувати свій сілует від швидкого розпізнавання. Командування Повітряних сил макети Patriot не застосовує, хоча це найпотужніша зброя яка потребує максимального захисту.

Віповідальність за ураження пускових установок Patriot в повній мірі несе командування Повітряних сил, частково - командування батареї, яке не встигло вивести особовий склад та техніку з-під удару.

Стояти у колонах на відкриому місці в зоні дій дронів противника - смертельно небезпечно, прошу військовослужбовців не чекати ніколи команди на рух, а діяти по обстановці, не допускати скупчень, не стояти.

Це не перший випадок обстрілів росіянами позицій Patriot, і випадки абсолютно незрозумілого тривалого знаходження на позиціях, запізнення з маневром, трапляються, на жаль, не вперше. Але висновки досі не були зроблені, і тому закономірно, що наслідком відсутності післяопераційного аналізу стала трагедія 9 березня під Покровськом.

Війна не пробачає не засвоєних уроків. Споіваюсь, що нарешті висновки будуть зроблені, і війська отримають точні накази і в тактиці бойового застосування та в забезпеченні роботи ППО нарешті почнуться системні зміни.