Поражение пяти цехов: OSINT-аналитики показали последствия удара по заводу в Ростовской области РФ. Фото

В результате удара по Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области России зафиксировано попадание как минимум в пять производственных цехов. Всего повреждено шесть зданий.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Абсолютно надёжный источник". Последствия поражения завода аналитики установили с помощью спутниковых снимков от 26 сентября.

Какие цеха пострадали

В цехе 022, где расположено литейное производство, зафиксировано возгорание и существенные повреждения двух зданий. В одном из них повреждены правая и восточная части, в другом — частично разрушены крыша и стена.

В цехе 008, где производят оптику, видны два следа попадания с юго-западной стороны, а также поврежденный фасад.

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По меньшей мере три попадания зафиксированы в цехе 009, где происходит сборка, и одно — в цехе 010 гальванического покрытия.

В цехе 024, который является механико-обрабатывающим, зафиксировано два попадания. В одном из мест произошло обрушение крыши. Рядом с каркасно-штамповочным цехом также видны обломки, что может свидетельствовать о повреждении его стены.

Что известно о предприятии

В ночь на 26 сентября украинские дроны атаковали ряд объектов в России. Взрывы раздавались, в частности, в Краснодарском крае и Ростовской области, где были поражены промышленные предприятия.

В городе Азов Ростовской области местные жители сообщали об атаке на Азовский оптико-механический завод, который производит продукцию для оборонной промышленности. NASA FIRMS также зафиксировала очаг пожара недалеко от предприятия.

Как писал OBOZ.UA, Азовский оптико-механический завод входит в производственные цепочки как минимум семи российских ракетных программ. Предприятие, в частности, изготавливает компоненты для ракет Х-101, Х-35У и Х-59/Х-69, а также участвует в производстве блоков полетной автоматики для российского вооружения.

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