Производит компоненты для ракет Х-101 и "Орешник": что за важный завод поразили Силы обороны в Азове
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В субботу, 26 сентября, Силы обороны Украины нанесли удар по АО "Азовский оптико-механический завод" в Ростовской области РФ. Это предприятие входит в производственные цепочки как минимум семи российских ракетных программ: от стратегической крылатой ракеты Х-101 и авиационной ракеты большой дальности Р-37М до баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и других баллистических систем.
Таким образом, поражение АОМЗ разрушает цепочки производства российских ракет. Об этом сообщает украинская частная разведывательная компания Dallas Analytics. Она ссылается на внутреннюю переписку, материалы государственных контрактов и графики сотрудничества завода.
"Официальная публичная позиция завода как поставщика танковых прицелов, дальномеров и тепловизоров больше не выдерживает никакой проверки его же внутренними документами", – говорится в сообщении.
Что удалось выяснить
Документы, полученные Dallas Analytics, охватывают период с апреля 2023 по март 2025 года и содержат бланки четырех предприятий. Это сам АОМЗ; Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРО) – государственный холдинг, которому принадлежит завод и который разрабатывает большинство российских тактических ракет; Мичуринский завод "Прогресс"; Конструкторское бюро "Курганприбор". К материалам прилагается график поставок комплектующих, насчитывающий более 70 позиций.
Документооборот такого уровня проходит под постоянным государственным надзором. Письма КТРО адресованы одновременно генеральному директору завода и начальнику 549-го военного представительства – офицеру минобороны РФ, дислоцированному непосредственно на АОМЗ для приемки готовой продукции. То есть речь идет о документах в рамках государственного оборонного заказа, а не о гражданских коммерческих сделках.
Ключевым документом является письмо от 9 сентября 2024 года. Заместитель генерального директора АОМЗ по коммерческим вопросам обращается к коммерческому директору КТРО Валерию Омельченко с информацией "в рамках обеспечения программы 2025 года" по семи государственным контрактам. Пять из них были подписаны еще в 2022 году – в первый год полномасштабного вторжения РФ, и продолжали определять загрузку завода спустя два с половиной года.
Основная суть при этом содержится в двухстраничном приложении. Оно раскрывает реальные объемы производства блоков полетной автоматики для Х-101, Х-35У и линейки Х-59/Х-69. Это и есть производственный план завода, составленный на основе его собственной спецификации материалов.
Общий объем компонентной базы по программе 2025 года составляет 583,6 млн рублей, из которых 497,6 млн уже были выплачены в виде авансов.
В приложении указаны 44 поставщика, которые полностью отражают структуру российской радиоэлектронной промышленности: "Гириконд", "Элеконд" и "Плескава" поставляют конденсаторы; "Эркон" – резисторы; "Микрон", "Пульсар", "Протон" и "Кремний ЭЛ" – полупроводники; "Электросоединитель", "Элекон" и "Копир" – разъемы; "Северная заря" – реле; "Оптрон" – оптопары; а "Сапфир", "Прогресс" и "У-УППО" закрывают сегмент высокоточной продукции.
"Одна из позиций вообще не является производителем. ООО "ТРВ-Инжиниринг" – закупочная структура самого холдинга КТРО, которая ранее неоднократно фигурировала в расследованиях как канал импорта иностранной микроэлектроники – указана в качестве поставщика микросхем для навигационного комплекса Х-101. Канал "серого" импорта здесь прямо внесен в заводскую спецификацию материалов", – говорится в материале.
Х-101 и "Орешник"
Ракета Х-101 в настоящее время является основной для российской стратегической авиации, которую разрабатывает МКБ "Радуга". Их запускают бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, этими ракетами россияне массированно обстреливают украинские города и объекты энергетики.
АОМЗ изготавливает для Х-101 два критически важных блока. Первый – навигационный лидар "Отблеск", активный оптический датчик, который удерживает ракету на курсе в условиях, когда украинские средства РЭБ подавляют спутниковую навигацию. Второй – блок полетной автоматики, отвечающий за логику работы систем ракеты и управление рулями. И защищенная от помех навигационная часть, и автопилот сходят с конвейеров одного и того же завода, и альтернативных поставщиков для них нет.
Внутренние документы также указывают на место АОМЗ в цепи системы наведения баллистической ракеты "Орешник". Этот потенциальный носитель ядерного оружия средней дальности диктатор Путин использует скорее для подачи политического сигнала НАТО, чем в качестве реального оружия на поле боя.
Речь идет о ГУ-503 – авиационном гироскопическом приборе, который используется в качестве элемента системы наведения и стабилизации в ракетной технике.
"Документ свидетельствует о серьезном недостатке точности непосредственно на производственной линии "Орешника". Он доказывает, что блоки боевой части, входящие в атмосферу на огромной скорости, лишены необходимого наведения, которое должен был обеспечить ГУ-503. Источник Dallas Analytics в Министерстве обороны РФ подтверждает, что под давлением жестких дедлайнов Владимира Путина производственные предприятия решили полностью пренебречь стандартными протоколами контроля качества, чтобы не сорвать политический график Кремля", – говорится в сообщении.
Вероятные последствия поражения завода
Если бы АОМЗ прекратил работу, последствия проявились бы сразу по трем направлениям.
Стратегические удары. Ракета Х-101 лишится и защищенного от помех навигационного модуля, и блока полетной автоматики – причем речь идет не об одном из многих поставщиков, а о двух взаимозаменяемых узлах с одной площадки. Линейки Х-35У и Х-59/Х-69 лишатся своих блоков автоматики. Поскольку это основное оружие зимних кампаний против украинской энергетики, любая длительная пауза в производстве означает прямое снижение ущерба в отопительный сезон.
Преимущество в воздухе. Ракета Р-37М лишится коммуникационной и энергетической архитектуры именно в тот момент, когда ВКС РФ требуют скачкообразного роста объемов. Ограничение выпуска этих ракет изменит ситуацию в воздухе, а не просто цифры в отчетах.
Подавление ПВО. Потеря производства головок самонаведения для ракет Х-31П ухудшит способность России охотиться на украинские радары, что повысит уровень выживаемости для всех остальных систем в зоне поражения.
Прямые убытки для промышленности оцениваются в сотни миллионов долларов, даже без учета стоимости непроизведенных ракет.
"Однако есть важное замечание. Вывод из строя одного узла дает отсрочку на несколько месяцев, а не необратимую утрату возможностей – если только это не будет сопровождаться системным давлением на цепочки поставок, которые позволяют России восстанавливать производство. И это именно та часть работы, которую Украина не может выполнить самостоятельно", – подчеркнули в Dallas Analytics.
Как сообщал OBOZ.UA, ночью 26 сентября Россию атаковали украинские дроны. Громко было в Брянске, взрывы раздавались также в Краснодарском крае и Ростовской области РФ. Пострадали заводы, а Ильский НПЗ приостановил работу.
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