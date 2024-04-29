Поражение Украины обойдется Западу очень дорого: британский экс-министр призвал не допустить новой холодной войны

Поражение Украины в войне с Россией обойдется Западу в триллионы долларов, поскольку приведет к новой холодной войне, которая продлится десятилетиями. Такое же будущее ждет мир и в случае патовой ситуации на поле боя. Поэтому Запад заинтересован в том, чтобы Украина выиграла войну.

Об этом заявил бывший министр вооруженных сил Британии Джеймс Гиппи. Его слова цитирует The Telegraph.

По словам Джеймса Гиппи, "пригодятся дополнительные пакеты помощи, подобные тем, которые были презентованы на этой неделе", чтобы Украина выиграла битву за "безопасность во всем европейско-атлантическом регионе".

"Патовая ситуация или, не дай Бог, поражение Украины обещает новую холодную войну, которая продлится десятилетие и будет стоить еще триллионы долларов", – подчеркнул британский экс-министр.

При этом, несмотря на приток поддержки в Украину, Гиппи не верит, что украинские защитники смогут победить россиян до 2025 или даже до 2026 года.

По его словам, пакет помощи от США не сможет "немедленно перегнуть весы, позволяя украинцам перейти к финальному наступлению, что принесет скорую и полную победу".

"Я ожидаю, что благодаря этому огромному притоку поддержки со стороны Запада мы увидим стабилизацию линий фронта, и хотя боевые действия будут ожесточенными, я не ожидаю, что в этом году будут освобождены значительные объемы территорий", – добавил он.

По словам Джеймса Гиппи, украинские бригады необходимо научить "сложному маневру, который синхронизирует их движение с артиллерийским огнем, поддержкой из воздуха и всем остальным, что может быть брошено на россиян".

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что ни НАТО, ни Евросоюз не выполнили обещание Украине в плане поставок вооружения. Это повлекло за собой серьезные последствия на фронте.

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