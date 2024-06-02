Поражено 16 объектов: ВСУ устроили оккупантам новый сезон "бавовны"

Силы обороны Украины в течение двух последних недель (с 20 мая по 2 июня) поразили на временно захваченных войсками России территориях не менее 14 баз и штабов оккупантов. Кроме того, у врага было отминусовано склад с боеприпасами и склад с горюче-смазочными материалами.

Результат "демилитаризации" вражеского войска за 14 дней подсчитали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Эта статистика не включает в себя "бавовну" на территории государства-агрессора России.

Так, на территории Украины россияне теряли свои объекты на Донетчине, Луганщине, Запорожье, а больше всего – в Крыму:

– Луганск + район – попадание в два базирования, минс БК, минус ГСМ;

– Моспино, Донецкая область – попадание в базирование;

– Алушта (район) – попадание в базирование;

– Симферопольский район – попадание в базирование;

– Кардашивка, Херсонщина – попадание в базирование;

– Скадовский район, Херсонщина – попадание в базирование;

– Евпатория (район), Крым – попадание в базирование;

– Донецк – попадание в базирование;

– Токмак, Запорожская область – попадание в базирование;

– Керчь, Крым – попадание в базирование;

– Попасная, Луганщина – попадание в базирование;

– Армянск (район), Крым – попадание в базирование;

– Соледар, Донетчина – попадание в базирование.

Кроме этого, за эти недели было поражено на территории РФ:

– НПЗ в Славянске-на Кубани (Краснодарский край);

– атакованы предприятия оборонно-промышленного комплекса в Татарстане;

– поражены антенные сооружения РЛС "Воронеж-ДМ" вблизи Армавира;

– РЛС дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск;

– атакована паромная переправа и нефтяной терминал порта "Кавказ" в Краснодарском крае.

Кроме того, в Крыму были поражены пять катеров типа "Тунец".

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в течение 1 июня были ликвидировали и ранили около 1080 военнослужащих оккупационной российской армии. В общей сложности потери живой силы войск РФ по состоянию на 2 июня достигают уже 509 860 убитыми и ранеными.

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