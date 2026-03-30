Поражены Алчевский металлургический комбинат, военный эшелон и пусковая ЗРК С-400: Генштаб отчитался о новых ударах по врагу

Украинские военные нанесли серию ударов по ключевым объектам российских сил на временно оккупированных территориях. В частности, в Крыму поражена пусковая установка ЗРК С-400.

Тогда как на Луганщине ликвидировали предприятие, задействованное в производстве боеприпасов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В районе поселка Гвардейское во временно оккупированном Крыму была поражена пусковая установка из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Этот комплекс является одним из ключевых элементов противовоздушной обороны России.

На Луганщине украинские силы ударили по Алчевскому металлургическому комбинату, который используется для производства боеприпасов крупного калибра. После атаки на территории предприятия возник масштабный пожар.

Отдельно зафиксировано попадание в военный эшелон российских войск в районе Новосветловки. Удары были нанесены по пункту управления беспилотниками вблизи Гуляйполя, а также по району сосредоточения личного состава противника в Белгородской области РФ.

Также под поражение попали скопления живой силы врага в нескольких регионах – в частности на Днепропетровщине, Сумщине и Запорожье.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что подразделения Сил беспилотных систем в ночь на 29 марта атаковали российскую базу реактивных систем залпового огня в оккупированном Крыму. В результате удара были уничтожены три установки калибра 300 мм и транспортно-заряжающая машина.

