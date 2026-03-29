'Птицы СБС прошлись смерчем': 'Мадьяр' рассказал об уничтожении трех РСЗО врага в Крыму. Видео

Подразделения Сил беспилотных систем в ночь на 29 марта атаковали российскую базу реактивных систем залпового огня в оккупированном Крыму. В результате удара были уничтожены три установки калибра 300 мм и транспортно-заряжающая машина.

Кроме этого, беспилотники поразили топливные цистерны противника на другом направлении. О результатах операции сообщил Командующий СБС ВСУ с позывным "Мадьяр" в Telegram.

Удар был нанесен по базе российских РСЗО в населенном пункте Совхозное во временно оккупированном Крыму. Операцию выполнили "Птицы" 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем.

В результате атаки уничтожены три реактивные системы залпового огня типа БМ-30 "Смерч" или их модернизированные версии "Торнадо-С", а также самоходная транспортно-заряжательная машина. Эти системы используются для поражения целей на больших расстояниях – до 120 км в модернизированных вариантах.

Также осуществлено поражение топливной инфраструктуры российских войск вблизи Новосветловки на временно оккупированной территории Луганской области. Атака состоялась во взаимодействии с разведкой СБУ.

Координацию целей обеспечивал новосозданный Центр глубинного поражения Сил беспилотных систем, который отвечает за планирование и проведение ударов по тыловым объектам противника.

Напоминаем, что в ночь на 27 марта украинская армия поразила российский радиолокационный комплекс "Валдай" в районе поселка Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Комплекс обнаруживал и противодействовал малоразмерным беспилотникам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская армия в ночь на 15 марта поразила на территории временно оккупированного Крымского полуострова российский тяжелый зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Также были поражены два российских радара.

