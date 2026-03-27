Поражен радиолокационный комплекс 'Валдай', пункты управления и склады противника: в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу

В ночь на 27 марта украинская армия поразила российский радиолокационный комплекс "Валдай" в районе поселка Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Комплекс обнаруживал и противодействовал малоразмерным беспилотникам.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ. Также была поражена другая военная инфраструктура ВС РФ на других оккупированных территориях Украины.

Что известно

Также, как говорят в Генштабе, в Евпатории была поражена наземная станция управления вражескими дронами-камикадзе "Форпост". Кроме того, украинская армия атаковала командный пункт противника в районе Ольгинки на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также, как сообщается, был поражен и склад боеприпасов российских войск в районе поселка Мангуш Мариупольского района Донецкой области. Там же был поражен склад материально-технических средств российских сил в районе Рыбинского под Волновахой, а другой был поражен в Новоселовке (ВОТ Запорожской области).

Украинским армейцам также удалось поразить сосредоточение живой силы противника в районе Дорожного на временно оккупированной территории Донецкой области. Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются, говорят в Генштабе.

Заметим, что за минувшие сутки, согласно информации Генштаба, украинские армейцы уменьшили численность оккупантов на 1000 убитыми. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 293 тыс. 170 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Силы обороны уничтожили эшелон с горючим оккупантов на Луганщине. Горел он с такой силой, что пожар зафиксировали спутники.

Также украинские воины в ночь на 26 марта атаковали ряд ключевых объектов россиян на временно оккупированных территориях Донбасса. Удалось поразить зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!