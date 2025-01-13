Поражены не менее 15 вражеских объектов: Силы обороны устроили оккупантам новый сезон 'бавовны'. Карта

Силы обороны Украины продолжают поражать объекты российских оккупационных войск на временно захваченных территориях, а также в городах государства-агрессора. За прошедшие две недели (с 1 января 2025 года) украинские воины отминусовали у врага по меньшей мере 12 баз или командных пунктов.

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Кроме того, у россиян стало меньше на склад с вооружением, а также было не менее трех попаданий в нефтебазы на территории РФ. Подсчет потерь у захватчиков опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Больше всего "бавовны" вражеские войска почувствовали в регионах РФ, а также в захваченных населенных пунктах Донецкой области и Крыма:

– Мариупольский район – попадание в базирование;

– Брянская область России – попадание в нефтепровод;

– Пологовский район, Запорожье – минус штаб;

– Льгов, Курская область России – минус КП;

– Смоленская область – минус нефтебаза и попадания в завод;

– Джанкойский район, Крым – попадание в базирование;

– Ивановское, Курская область – минус КП;

–Усть-Улуга, Ленинградская область – попадание в порт;

– Каменск-Шахтинск, Ростовская область РФ – попадание в базирование;

– Энгельс, Саратовская область РФ – попадание в нефтебазу;

– Харцызск, Донетчина – минус КП;

– Ростовская область – минус БК и базирование;

– Светлодарск, Донетчина – минус КП;

– Новороссийск – уточняется;

– Новогродовка, Донетчина – минус КП.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 11 января ВСУ ликвидировали и ранили около 1750 захватчиков. Также воины обезвредили 175 единиц военной техники и российской армии. По состоянию на 12 января общие потери личного состава ВС РФ составляют 808 250.

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