Поражены НПЗ в России, склад БПЛА в Донецке и не только: в Генштабе подтвердили удары по важным объектам агрессора. Фото и видео
В ночь на 21 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ атаковали ряд важных объектов агрессора. В рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставок горючего в воинские части оккупантов был поражен НПЗ в Ростовской области.
Также украинские защитники атаковали склад БПЛА в Донецке и базу ГСМ в Воронежской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Подробности операции ВСУ
По информации Генштаба, операция была проведена подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими сил обороны. Украинские воины поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области.
Предприятие участвует в обеспечении вооруженных сил России, общий объем резервуаров – более 210 тысяч кубических метров. В результате атаки БПЛА на территории НПЗ зафиксированы многочисленные взрывы.
Также подразделения Сил специальных операций ВСУ с целью уменьшения способностей противника по применению БПЛА дальнего действия поразили склад дронов и логистический хаб во временно оккупированном городе Донецк. Подтверждены поражения и взрывы в районе объекта.
Кроме того, зафиксировано попадание в районе базы горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Воронежской области. Результаты огневого поражения уточняются.
Что предшествовало
На территории страны-агрессора России регулярно происходят атаки БПЛА, в том числе на объектах энергетической инфраструктуры. Из-за стратегического значения для российской армии Новошахтинский НПЗ регулярно становится целью атак украинских беспилотных летательных аппаратов. Удары по заводу направлены на подрыв военно-экономического потенциала России, поскольку они снижают возможности по обеспечению войск топливом, а также создают логистические и экономические трудности.
Как сообщал OBOZ.UA, ночью 21 августа дроны-камикадзе атаковали Воронежскую область. Под ударом в регионе была железнодорожная инфраструктура. По предварительным данным, поражена тяговая электроподстанция в населенном пункте Журавка.
