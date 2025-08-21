Поражены НПЗ в России, склад БПЛА в Донецке и не только: в Генштабе подтвердили удары по важным объектам агрессора. Фото и видео

В ночь на 21 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ атаковали ряд важных объектов агрессора. В рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставок горючего в воинские части оккупантов был поражен НПЗ в Ростовской области.

Также украинские защитники атаковали склад БПЛА в Донецке и базу ГСМ в Воронежской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Подробности операции ВСУ

По информации Генштаба, операция была проведена подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими сил обороны. Украинские воины поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области.

Предприятие участвует в обеспечении вооруженных сил России, общий объем резервуаров – более 210 тысяч кубических метров. В результате атаки БПЛА на территории НПЗ зафиксированы многочисленные взрывы.

Также подразделения Сил специальных операций ВСУ с целью уменьшения способностей противника по применению БПЛА дальнего действия поразили склад дронов и логистический хаб во временно оккупированном городе Донецк. Подтверждены поражения и взрывы в районе объекта.

Кроме того, зафиксировано попадание в районе базы горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Воронежской области. Результаты огневого поражения уточняются.

Что предшествовало

На территории страны-агрессора России регулярно происходят атаки БПЛА, в том числе на объектах энергетической инфраструктуры. Из-за стратегического значения для российской армии Новошахтинский НПЗ регулярно становится целью атак украинских беспилотных летательных аппаратов. Удары по заводу направлены на подрыв военно-экономического потенциала России, поскольку они снижают возможности по обеспечению войск топливом, а также создают логистические и экономические трудности.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 21 августа дроны-камикадзе атаковали Воронежскую область. Под ударом в регионе была железнодорожная инфраструктура. По предварительным данным, поражена тяговая электроподстанция в населенном пункте Журавка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!