Пороховой завод и не только: в Генштабе подтвердили поражение важных объектов в Тамбовской, Курской и Воронежской областях РФ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что на территории России в ночь на 11 июня был поражен ряд важных объектов врага. В частности, зафиксировано поражение мощностей ФКП "Тамбовский пороховой завод".

Видео дня

Кроме того, подтверждены прилеты в районах склада боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области и склада аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

Отмечается, что результаты огневого поражения уточняются.

В Генштабе отметили, что операции провели подразделения Сил беспилотных систем вместе с другими составляющими Сил обороны для "снижения возможностей противника по изготовлению взрывчатых материалов и использования боеприпасов".

"Тамбовский пороховой завод", сказано в сообщении, это один из основных объектов военно-промышленного комплекса России, задействованный в вооруженной агрессии против Украины. Там производятся порохи для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также колоксилин, который применяется в создании различных взрывчатых веществ.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, что российский Котовск ночью 11 июня оказался под атакой дронов. БПЛА в очередной раз атаковали Тамбовский пороховой завод, который является одним из крупнейших в РФ производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов. Очевидцы заявляют, что на территории предприятия вспыхнул крупный пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Энгельсе 11 июня, пожаловались на громкий взрыв. В сети пишут о задымлении на ремонтном заводе. Также СМИ предполагают, что взрыв мог произойти на предприятии по производству трубопроводной арматуры "РусКон-С".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!