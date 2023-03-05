Порошенко показал, как год назад под обстрелами люди спасались из Ирпеня

Петр Порошенко на своей странице в Facebook напомнил, как год назад под российскими обстрелами тысячи людей были вынуждены бежать из пригорода Киева.

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"Год назад были Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель, Бородянка. Мир увидел зверства российского агрессора, которые еще никогда до этого не видел. Тотальное зло пришло на украинские земли", – пишет Порошенко.

"Наша команда вместе с 206 батальоном территориальной обороны эвакуировала более 20 тысяч человек. За несколько дней эвакуации удалось вывести тысячи и тысячи украинцев руинами и под обстрелами, которые враг продолжал во время эвакуации. Хотя хорошо знал, что выходят гражданские, но не останавливался". как же надо ненавидеть Украину и украинцев, чтобы поступать с нами?", - отмечает пятый Президент.

"Русским варварам не избежать ответственности за военные преступления против Украины. За каждый плач ребенка, за каждый стон людей враг будет нести наказание. Земля будет гореть под каждым из тех, кто это сделал с нашей Украиной!", - подчеркивает Петр Порошенко.