Порошенко показал, как ВСУ с помощью БПЛА Poseidon устроили 'бавовну' в Донецке

Петр Порошенко распространил в соцсетях видео, как БПЛА Poseidon во временно оккупированном Донецке обнаружил ПТРК и систему видеонаблюдения. Техника россиян была установлена на крыше так называемых "башен-близнецов" в районе ДАПа. После передачи координат артиллеристам по объекту метко отработал Himars.

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Об этом сообщила пресс-служба "Европейской Солидарности".

"Вот что бывает, когда Посейдон в руках наших военных. Во время разведывательного полета в районе Донецка экипаж обнаружил на крыше дома расчет ПТРК и систему видеонаблюдения врага. Мимо проезжал Хаймарс. Как вы думаете, что с россиянами?", – написал пятый президент.

Недавно Петр Порошенко передал бойцам одного из подразделений ГУР комплекс БПЛА Poseidon. Половину средств на эту технику собрала украинская диаспора, вторую половину уплатил Фонд Порошенко.

Как сообщил пятый президент во время выставки вооружений в Афинах, вскоре в ВСУ поступит новая модификация БПЛА Poseidon 10.

"Он имеет вдвое больший зум камеры, имеет вдвое большие характеристики "тепла", имеет на 40 процентов большую мощность батареи. Имеет новый комплекс противодействия российской системе радиоэлектронной борьбы, новой системе коммуникаций и определений. Это – наш новый совместный продукт, разработанный специалистами компании на базе почти годового опыта эксплуатации Poseidon 10 на поле боя", – пояснил Петр Порошенко.

"Надеюсь, что к середине лета новые модификации десятых "Посейдонов" поступят в войска. Это 100% того, чего ждут украинские воины, оперирующие "Посейдонами" украинские бригады", – подчеркнул Порошенко.

Как известно, 16 августа 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров.

"Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар по врагу был максимально эффективным", – объяснил Петр Порошенко.

Он также сообщил, что программа получила название "Глаза Арты".

Фонд Порошенко с волонтерами также производят для аэроразведчиков мобильные пункты управления на шасси британского грузовика DAF.

"Это – инновационная разработка, которую придумали технари "Дела Громад". Внутри машин есть абсолютно все, чтобы развернуться и уничтожать врага. И это то, что требовалось военным для эффективной работы – чтобы горня в аду", – отмечает Порошенко.

В настоящее время Фонд Порошенко реализует контракт на поставку более 20 комплексов (65 "птичек"). Часть комплексов уже находится в войсках.