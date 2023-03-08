Порошенко публично поддержал Зеленского по обороне Бахмута

В эфире немецкого телеканала Deutsche Welle глава оппозиционной партии "Европейская Солидарность" призвал не доверять российской пропаганде по ситуации в Бахмуте. Порошенко также отметил, что Украине пока недостает оружия для нашей наступательной операции.

Видео дня

Пятому президенту задали вопрос, считает ли он правильным решение Украины продолжать защищать город любой ценой?

"Вывод, правильное решение или плохое, мы можем сделать только на основе полной информации, которой владеют Главнокомандующий Вооруженными силами Украины и президент. Я был там в течение этого последнего года более десятка раз, чтобы поддерживать, поставлять все для наших Вооруженных сил. Бахмут – это символ, и мы ведем бои в Бахмуте уже девять месяцев, кроме того, все должны понимать, что это способ, как мы можем остановить российскую наступательную операцию, которая была спланирована и публично объявлена в феврале и марте, и способ, как мы остановим ее, тоже очень героический", – ответил Порошенко.

В ответ на вопрос ведущей по поводу сообщений, будто ВСУ были готовы отступить и не злоупотребляет ли президент Зеленский своим военным руководством, заставляя их держать Бахмут, Порошенко встал на защиту Зеленского.

"Хочу обратить внимание, что основным источником этой информации является российский нарратив. И я считаю это частью российской пропаганды", – отметил Порошенко.

По словам Порошенко, "нам нужен месяц для подготовки новых украинских бригад и для получения после решения Рамштайна тысячи вооруженных персональных транспортных средств и боевых танков НАТО".

По словам политика, "это крайне необходимо вместе с боеприпасами, которых нам не хватает, в частности, и в Бахмуте, и мы платим за это чрезвычайно высокую цену. Это поможет нам в конце марта – начале апреля осуществить нашу наступательную операцию, которая будет чрезвычайно важной и чрезвычайно обнадеживающей. И в этой ситуации Бахмут совершенно необходим".

Порошенко также отметил, что Украине пока недостает оружия для нашей наступательной операции.

"В этой ситуации я очень ценю всех наших партнеров, включая Германию, которые уже снабжают оружие. Это жизненно важный фактор нашей победы", – подытожил пятый президент.