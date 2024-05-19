Порошенко рассказал, кто должен вести переговоры с Путиным

Пятый президент Украины Петр Порошенко уверен, что вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным могут только Вооруженные силы нашей страны. По его словам, Запад не должен доверять главарю Кремля, ведь на самом деле его слова ничего не стоят.

Также Порошенко добавил, что победа против России не будет окончательной без членства Украины в НАТО. Об этом пятый президент заявил в эфире телеканала Sky News.

Политик подчеркнул, что лучший переговорщик с Путиным – это ВСУ. Он также призвал Запад не верить российскому диктатору, отметив, что сейчас главная задача состоит в том, чтобы остановить наступление российских войск и выиграть время для создания глобальной коалиции в поддержку Украины.

"Никогда я не верил путину. Моей целью было остановить наступление российских войск и выиграть время для создания глобальной коалиции в поддержку Украины и остановки России, выиграть время для создания Вооруженных Сил по новому стандарту НАТО, выиграть время, чтобы получить для этого финансы. Мы достигли этих целей с 2014 года, а с 2015 года – санкций против России. И это также очень эффективный механизм, как урезать пути возможность финансировать войну", – заявил Порошенко.

Пятый президент напомнил, что в начале полномасштабного вторжения украинские воины развеяли сомнения Запада о способности Украины защищаться и показали, что именно ВСУ лучше всего ведут переговоры с Путиным.

"У нас есть очень эффективный переговорщик с Путиным. Я знаю как бывший министр иностранных дел и как бывший президент, что это значит. И название этого эффективного переговорщика – Вооруженные Силы Украины. Наша стратегия будет именно такова. Украина выигрывает, а Россия несомненно проиграет", – сказал Порошенко.

Кроме того, он подчеркнул, что никто не хочет мира так, как украинцы. В то же время Порошенко предупредил, что победу Украины не будет окончательной без членства нашей страны в НАТО. По его словам, ни одна устойчивая ситуация безопасности на континенте невозможна без членства Украины в Альянсе. Поэтому присоединение к военному блоку сейчас является ключевым элементом для переговоров, мира, победы.

Напомним, Петр Порошенко приветствовал визит Госсекретаря Энтони Блинкена в Киев и выразил надежду, что президент Джо Байден также посетит Украину. Он подчеркнул, что только совместными усилиями можно остановить российскую агрессию.