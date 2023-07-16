Порошенко с польским депутатом Ковалем приехал на фронт и передал технику бригадам ДШВ. Фото и видео

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко вместе с депутатом польского Сейма Павлом Ковалем приехал на фронт в Запорожской и Донецкой областях. Он встретился с украинскими защитниками и передал партию техники бригадам ДШВ.

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Об этом сообщила пресс-служба партии. В частности, подразделения, которые сейчас воюют на горячих участках фронта, получили передвижные авторемонтные мастерские, бане-прачечные комплексы, грузовики DAF, а также шины для американских автомобилей HMMWV (Хамви), сейчас на фронте огромный дефицит.

Порошенко отметил, что Павел Коваль, являющийся одним из крупнейших адвокатов интересов Украины в Европе, очень хотел побывать на фронте и пообщаться с нашими военными.

"Он наш великий друг, который защищает интересы Украины не только у себя в стране, но и помогает нам отстаивать Украину во всей Европе. Где-то около месяца Павел хотел и искал возможность приехать в Украину и поехать вместе к тем, кто сдерживает российскую агрессию на границах НАТО, и вот он здесь", – отметил лидер "ЕС".

Со своей стороны Коваль отметил, что поляки очень благодарны украинской нации за это сопротивление. Он подчеркнул, что украинцы воюют за всю Европу.

"Я видел Бучу… Я считаю, что все в Европе должны знать, что украинцы воюют за Европу, за наши общие ценности. Моя миссия – объяснять это в Польше. И не только в Польше, но и во всех европейских странах, чтобы донести очень сильно четкий месседж: сегодня украинцы – это настоящие европейцы, готовые отдать свою жизнь за наши общие ценности", – сказал он.

Польский политик добавил, что будет делать все возможное, чтобы Украина в конце года начала предвступительные переговоры с Евросоюзом, а в следующем – в Вашингтоне получила приглашение в НАТО.

Порошенко отметил, что вильнюсский саммит НАТО был успешен для ВСУ, поскольку по его итогам объявлены новые мощные пакеты вооружения для нашей армии.

"У нас появилась новая номенклатура вооружений, которую получат Вооруженные Силы. Прежде всего, разминирование – это новая программа, и она играет очень важную роль", – сказал он.

"Фактически запускается программа обучения на F16, и я думаю, что у нас будет коалиция F16. Вы знаете, насколько важна авиационная поддержка и господство в небе. И там, где мы нуждаемся в боеприпасах, боевых бронированных машинах, у нас появляются новые типы "Bushmaster, новая версия уже из Австралии. Это машины Bradley и Stryker, Marder. Только Германия дала нам на 700 млн своих позиций. Плюс французы дали нам ракеты SCALP с дальностью 250 км. Я думаю, это означает, что сегодня мир – с нами", – убежден Порошенко.

Он добавил, что поддерживает слова Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что украинцев никто не остановит.

"Я хочу поддержать слова Валерия Залужного, Главнокомандующего ВСУ, что нас никто не остановит – никакие ограничения на применение оружия. Мы будем идти вперед и избивать врага. И делать, кстати, свою часть парламентской работы. Для того чтобы подготовить и Вашингтонский саммит НАТО , и уже в октябре этого года обеспечить решение о начале переговоров по вступлению в Евросоюз", – резюмировал лидер "ЕС".

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко в эфире литовского телеканала Lrytas.tv призвал лидеров государств Североатлантического Альянса определить конкретные условия для членства Украины в НАТО, чтобы на следующем саммите в Вашингтоне наше государство стало 33-м участником НАТО.

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