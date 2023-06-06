Порошенко: у оккупантов агония, подрыв Каховской ГЭС – преступление, ведущее к катастрофе

Подрыв Каховской ГЭС это преступление, сравнимое разве что с преступлениями нацистов. Это преступление, ведущее к техногенной катастрофе мирового уровня.

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Об этом в Facebook написал пятый президент Петр Порошенко.

"Это агония. Это преступление, сравнимое разве что с преступлениями нацистов. Это преступление, ведущее к техногенной катастрофе мирового уровня, и за которое не может не быть самой жесткой ответственности", – считает Порошенко.

Лидер партии "Европейская Солидарность" отмечает, что это преступление от бессилия, когда противостоять наступлению ВСУ российская армия не способна. Это преступление, целью которого является остановить украинскую армию. Но его нас остановит ничто, написал Порошенко.

"Они пришли изуродовать украинскую землю. Сделать ее непригодной к жизни. Наша задача, задача и миссия всей нашей жизни – освободить свою землю. Наша миссия – преодолеть рашизм. И мы это сделаем", – убежден Петр Порошенко.