Порошенко: Украине нужно построить фортификации и ускорить оборонную промышленность в случае достижения прекращения огня

В случае достижения прекращения огня Украина должна использовать это время, чтобы построить фортификации вдоль линии фронта и ускорить оборонную промышленность.

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Об этом заявил лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко в интервью журналисту Виталию Портникову на телеканале "Эспрессо".

"Прекращение огня можно достичь. Я не говорю, что оно будет, но если мы будем работать, мы можем его выгрызть, выжать. И в конце концов надо прекращать позицию, будто россияне воспользуются прекращением огня для того, чтобы перевооружиться. Россияне не имеют дефицита в живой силе, россияне не имеют дефицита в боеприпасах, особенно после поставок из Северной Кореи и Ирана, россияне не имеют дефицита в ракетах, потому что они, в отличие в том числе и от нас, переключили свою экономику на военные рельсы и точно в отличие от ЕС, который только сейчас приступил к этому процессу, – констатировал пятый президент.

"Но мы точно нуждаемся, первое, чтобы за те 30 дней запустить дипломатию, точно нуждаемся, чтобы мы начали строительство фортификационных сооружений, о которых я говорю год. И не просто говорю, а технику на фронт поставляю. Так вот, когда мы говорим о том, что нам нужно перейти в оборону, это не значит, что у нас не будет наступления. Но наступать мы должны из мощных фортификационных сооружений, которые оборудованы минными полями, средствами наблюдения, FPV, системами радиотехнической разведки, средствами противодействия вражеской разведке. И всеми другими вещами, которые позволят сделать одно – защитить украинского солдата, защитить украинскую землю и выиграть время", – объясняет Порошенко.

Он отметил, что за это время нужно будет ускорить оборонную промышленность.

"Наша способность обеспечить оборону украинской земли значительно повысится. И не верьте, когда вам говорят, что это не в украинских интересах", – резюмирует Порошенко.