Порошенко в четвертую годовщину вторжения РФ: сейчас Украине нужна системная работа и компетентное правительство

Украине для устойчивости на пятый год полномасштабной войны нужна системная работа, компетентное правительство и нулевая толерантность к коррупции.

Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Четыре года с того ужасного дня, когда полномасштабная война ворвалась в каждый украинский дом. И уже двенадцать лет с тех пор, как Россия начала вторжение, аннексировав Крым и разжигая войну в Донецкой области", – пишет Порошенко.

"Для кого-то эта большая война почему-то стала неожиданностью. Для кого-то, наоборот. Думаю, логичнее подготовиться и тем самым отбить у агрессора желание нападать, чем закрывать уши и глаза, игнорируя предупреждения отовсюду. Тогда мы приложили все возможные усилия, чтобы подготовить страну и сохранить людей. Предупреждали, писали законопроекты, требовали перенаправить деньги на войско, готовились к борьбе", – напомнил лидер партии.

"И, думая об этом сейчас, я очень хотел бы тогда ошибиться. Чтобы большой войны не было. Чтобы Глеб Бабич, Олег Барна, Сергей Иконников, Юра Каракай и тысячи других украинцев были живы. Чтобы на кладбищах не развевалось так много флагов. Чтобы не было ужаса в Буче и Ирпене. Чтобы в наших городах было тихо и мирно. Но надо говорить честно и прямо. Несмотря на все наши старания, государство встретило полномасштабное вторжение неготовым. Не на уровне людей – люди сделали невозможное, и благодаря этому мы выстояли. Неготовой оказалась власть со своими "потом", "не ко времени", "не нагнетайте", с привычкой перекладывать ответственность и экономить на безопасности", – отметил Порошенко.

"Но есть факт, который Россия не просчитала: украинцы не согласятся исчезнуть, сдаться, ассимилироваться. Первые дни нас держала не надежная система, а характер, взаимное доверие, умение самоорганизоваться. И бесконечный героизм армии, которая устояла. Мы заплатили за это страшную цену. Поэтому теперь не имеем права жить, игнорируя реальность. Этап борьбы "на характере" прошел. Без системной работы государства теперь не выстоять. Нужно оружие и боеприпасы, защита и обучение для военных, фортификационные сооружения, технологическое оружие, реформы в армии, производство внутри страны, порядок в государстве. Нужно стабилизировать экономику и восстановить хорошие отношения с союзниками. Нужно компетентное правительство с нулевой толерантностью к коррупции, правильные непопулярные решения вместо красивых презентаций. Нужно, нужно, нужно", – пишет пятый президент.

"Этот день стал днем памяти, которая обязывает. О тех, кого мы уже не вернем. О тех, кто сейчас держит линию. Четыре года – это долго. Но недостаточно, чтобы привыкнуть. Мы не привыкнем. Но выстоим", – убежден Петр Порошенко.