Порошенко заявил о получении 15 повесток в ДБР: это помешает поездке на Мюнхенскую конференцию безопасности

Лидер Европейской солидарности Петр Порошенко получил 15 повесток из ДБР на ближайшие две недели. Это помешает его запланированному визиту на Мюнхенскую конференцию безопасности, а также заблокирует поездки на фронт.

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Об этом сообщает пресс-служба партии "ЕС".

"Традиционная практика не выпуска Порошенко на важнейшие международные события сейчас себя уже исчерпала. После визита в Вашингтон, встречи с командой Трампа в Мюнхене должны были состояться и встречи с командой вице-президента, и встречи с уполномоченным представителем президента Трампа, и встречи с лидерами Конгресса, и встречи с нашими европейскими – сегодня в выезде Порошенко отказано", – заявил политик.

Повестки изданы на период с 14 – по 28 февраля.

В связи с получением повесток он призвал власть прийти в себя и вспомнить, что настоящий враг не оппозиция, а Россия и ее оккупационные войска на фронте.

"Под угрозой само существование нашего государства. Единство вы уже похоронили, давайте хоть Украину спасем", – призвал Порошенко

Он также рассказал, что продолжает работать над обеспечением военных необходимой техникой.

"Вчера мы вручали "Шершни", сегодня мы вручаем разные, очень дефицитные на фронте позиции. За моей спиной – два полных контейнера новых зарядных станций, непосредственно от производителя, с украинскими инструкциями, с очень качественными кабелями. Здесь 650 штук, из них 80 завтра уезжает на фронт", – сказал Порошенко.

Также для военных были закуплены новые квадроциклы, помогающие как с эвакуацией раненых, так и с проведением штурмовых действий.

Кроме того, были приобретены "Мавики", в том числе с системами ночного видения, а также обогреватели, дополнительные блоки для РЭБ "Шатро" и сам комплекс, два стирально-душевых комплекса, передвижная авторемонтная мастерская и экскаваторы.

"Ничего важнее сейчас нет – обеспечение наших воинов и обеспечение мощной коалиции наших партнеров, точно сделающих реализацию сценария "Мир через силу". Для этого мы ездим на фронт, и для этого мы должны были ехать на Мюнхенскую конференцию безопасности. Там, где будет решаться судьба Украины и судьба мира", – подчеркнул Порошенко.