Пошел на фронт добровольцем: в боях за Украину погиб воин из Кривого Рога. Фото

В боях за независимость Украины от российской оккупации погиб 40-летний военный из Кривого Рога Павел Панченко. До начала полномасштабного вторжения России он работал на металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог", а в начале войны пошел на фронт добровольцем.

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Об утрате написали на официальной Facebook-странице комбината. Как отмечается, последний бой Павел Панченко принял на Авдеевском направлении – вблизи поселка Новобахмутовка в Донецкой области.

В пресс-службе комбината добавили, что в марте 2022 года Панченко вступил в ряды территориальной обороны, а затем – в ряды Вооруженных сил Украины. В АМКР он работал мастером по ремонту оборудования в парогазовом цехе энергетического департамента комбината.

"Для нас это очень болезненная потеря. Павел был светлым, добрым и целеустремленным человеком. Он работал мастером, был ответственным, компетентным специалистом, всегда думал и о деле, и о людях", – говорится в сообщении.

Издание "Свои Кривой Рог" сообщило, что погибший Герой Павел Панченко служил стрелком-помощником гранатометчика Механизированной роты в/ч А4082 129-й бригады.

По данным журналистов, у воина осталось трое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В боях за Украину на Донетчине погиб многодетный отец из Запорожской области Павел Гришко. Герой встал на защиту Родины с первых дней полномасштабного вторжения России.

– Под Бахмутом Донецкой области в боях с российскими военными преступниками погиб молодой воин ВСУ Евгений Кулепов из Энергодара. До войны он был педагогом местного центра туризма, краеведения и спорта.

– На Бахмутском направлении погиб воин ВСУ Александр Мегель из Киева. Для защитника это было первое сражение.

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