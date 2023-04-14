С первого дня вторжения стал на защиту Украины: в боях на Донетчине погиб многодетный отец из Запорожской области. Фото

В боях за Украину в Донецкой области погиб многодетный отец из Запорожской области Павел Гришко. Герой встал на защиту Родины с первых дней полномасштабного вторжения России.

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О трагедии сообщили в Telegram-канале Кушугумской громады. 39-летний боец был жителем пгт. Белая Церковь.

В сообщении отметили, что, оставаясь верным присяге и Украине, Гришко погиб 11 апреля вблизи н.п. Нью-Йорк Донецкой области, в результате минометных обстрелов со стороны врага. Без отца осталось трое маленьких детей.

В громаде выразили соболезнования семье погибшего воина.

Напомним: также под Бахмутом Донецкой области в боях с российскими военными преступниками погиб молодой воин ВСУ Евгений Кулепов из Энергодара. До войны он был педагогом местного центра туризма, краеведения и спорта.

"Он болел развитием детского туризма в нашем городе, был организатором турниров по ориентированию, туристических походов и сборов, собственными руками сделал тренировочную площадку для отработки техники пешеходного туризма. Светлая память…" – с грустью написал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– под Бахмутом Донецкой области погиб воин ВСУ Александр Мегель из Киева. Для защитника это было первое сражение;

– 53-летний житель села Банилов Черновицкой области Александр Соломко погиб в бою с российскими оккупантами, обороняя Бахмут. Украинский защитник попал в окружение врага.

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