'Пошел в бой, чтобы мы могли жить под мирным небом': возле Селидового погиб 23-летний защитник с Одесщины. Фото

На Покровском направлении фронта погиб молодой воин Михаил Собченко из Одесской области, мужественно защищавший украинскую землю от оккупантов. Бойцу было всего 23 года.

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У Героя остался маленький ребенок. О трагической гибели земляка сообщил глава Лиманской городской громады Василий Резниченко в Facebook.

Собченко Михаил Николаевич, 02.04.2001 года рождения, был жителем Тузловской громады Белгород-Днестровского района Одесщины.

"Он был не просто солдатом – он был любящим мужем и отцом, сыном, братом, другом, человеком с большим сердцем, которое всегда сражалось за родной край и людей. Будучи верным воинской присяге, Михаил пошел в бой, чтобы мы могли жить под мирным небом", – говорится в сообщении.

Там отметили, что воин погиб 9 октября от несовместимых с жизнью ранений, полученных во время боя в районе города Селидово Покровского района Донетчины.

Во избежание потерь среди гражданского населения из-за обстрелов со стороны российских оккупационных войск в громаде публично не указывают время, дату и место захоронения погибшего защитника.

"Слова не в состоянии передать ту боль, которую мы чувствуем, но каждый из нас навсегда запомнит его как Героя, отдавшего самое ценное – жизнь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Разделяем всю душевную боль от потери родного человека..." – добавил глава громады.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за свободу и независимость Украины погиб 23-летний пограничник Дмитрий Княжковский из Одесской области. Защитник с позывным "Князь" сражался под Бахмутом и участвовал в операции на территории Курской области РФ.

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