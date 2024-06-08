Пошел защищать Украину вместе с сыном: в боях на Харьковском направлении погиб воин из Черновицкой области

В боях на Харьковском направлении погиб воин из Черновицкой области Сергей Погореный. На защиту родной земли мужчина стал еще в начале полномасштабного вторжения России, к украинскому войску присоединился вместе с сыном.

За время большой войны Сергей Погорен прошел ожесточенные бои на самых горячих направлениях, был ранен, однако, едва восстановившись, снова пошел на передовую. О гибели Героя сообщили в Рукшинской территориальной громаде.

"Наша громада потеряла ГЕРОЯ. 23 мая в бою с российскими оккупантами на Харьковском направлении погиб житель села Орестовка Сергей Погореный. Сергей Иванович, 1973 г. р., вместе с сыном Александром вступили в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения", – рассказали на малой родине воина.

За два с лишним года полномасштабной агрессии РФ Сергей Погореный прошел самые горячие направления российско-украинской войны, в частности бои за Бахмут и Работино. Был тяжело ранен, однако после лечения и реабилитации снова отправился на фронт к побратимам.

"Несмотря на все пережитое, наш Герой всегда оставался вежливым, искренним и отзывчивым. Совсем недавно Сергей Иванович приезжал в отпуск… Наше глубокое уважение и низкий поклон за любовь к Украине, за защиту каждого из нас. Сочувствуем жене, детям, внукам и всем родным нашего Героя. Разделяем боль вашей утраты. Пусть душа погибшего найдет вечный покой, а Господь примет в Царство Небесное. Низкий поклон и светлая память Герою", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что под Волчанском погиб 22-летний воин из Славянска. Александру Харитонову навсегда останется 22 года.

Свой последний бой офицер группы планирования десантно-штурмового батальона воинской части А2582 принял 1 июня, 7 июня его провели в последний путь в родном городе.