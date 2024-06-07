Был настоящим командиром для бойцов': под Волчанском погиб 22-летний воин из Славянска. Фото

К родному Славянску с войны против русских извергов на щите вернулся молодой Герой Александр Харитонов. Ему навсегда осталось 22 года.

Провели в последний путь офицера группы планирование десантно-штурмового батальона воинской части А2582 Александра Харитонова 7 июня. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях в Facebook.

Свой последний бой младший лейтенант Харитонов принял 1 июня под Волчанском Харьковской области. В Славянске у Александра осталась мама. Он был для нее единственным сыном, гордостью и смыслом жизни.

Александр родился в Славянске 2 ноября 2001 года, окончил ОШ №8. После школы он поступил в военно-юридический институт Харьковского Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

Александр хорошо учился, был победителем многочисленных олимпиад, был открытым, веселым парнем, любил жизнь и строил множество планов на будущее. Но всех их разрушила война.

Полномасштабное вторжение молодой человек встретил в Харькове, когда заканчивал 4 курс университета. Вместе с сокурсниками он присоединился к обороне города, вступив в ТРО.

С 2023 параллельно со службой работал в харьковском Государственном бюро расследований, а в октябре 2023 добровольно вступил в ряды ВСУ.

"Несмотря на молодой возраст, Александр Харитонов был настоящим командиром для бойцов. Заботился о каждом, пользовался их уважением как боевой офицер и Человек с большой буквы", – написал Лях.

22-летний защитник прошел большой боевой путь от Запорожского направления до востока страны.

"Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Героя. Низкий поклон Анне Николаевне Харитоновой за сына-Героя. Вечная память и слава украинскому Воину!", – написал глава Славянской ОВА.

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