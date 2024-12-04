После атаки беспилотников Кадыров предложил поставить украинских пленных на крыши российских объектов. Видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров после атаки дронов на Грозный заявил, что российские объекты от ударов должны защищать украинские пленные. Их приспешник Путина предложил ставить на крыши зданий в качестве живого щита.

Видео дня

Соответствующее заявление он сделал после того, как 4 декабря беспилотник атаковал территорию полка ППСН им. Ахмата Кадырова. Глава республики опубликовал в сети видео своей встречи с пленными солдатами ВСУ, которых содержат в Грозном.

"Как будто с отдыха вы приехали. Надо их по объектам, которые сняли американские спутники, по этим объектам на крышу поставить их всех. Пусть охраняют нашу территорию", – сказал Кадыров.

Для того, чтобы продемонстрировать свои "воинственность", после удара БПЛА он приехал на "прямую линию" на чеченском телевидении на БМП. Из машины он едва смог вылезти, Кадырову помогали военные.

На "прямую линию" он также привез украинских пленных. Одному из них Кадыров публично предложил застрелиться, а других, опять же, захотел поставить на крыши военных объектов.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью и утром 4 декабря взрывы на территории РФ прозвучали в Грозном и в Брянске. В первом случае атаковано здание казармы полка имени Ахмата Кадырова, во втором – одно из крупнейших предприятий микроэлектроники РФ, завод "Кремний ЭЛ".

Отметим, что в Чечне БПЛА взорвался всего в 4 км от резиденции Рамзана Кадырова. Удар пришелся на шестую казарму подразделения спецназа, который воюет в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!