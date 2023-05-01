После атаки на Севастополь российские корабли боятся заходить в 'родную гавань', – Гуменюк

Оккупанты боятся заходить в "родную гавань" Севастополя после подрыва нефтебазы в Казачьей бухте. Испугавшись "бавовны", они усилили свое присутствие в Черном море большим количеством кораблей, которые, однако, не идут на заправку в бухты Севастополя.

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Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она отметила, что корабли РФ просто маневрируют в Черном море.

"Они свое присутствие в Черном море усилили, но усилили его в том смысле, что начали там маневрировать, почти не заходя в те бухты, которые они когда-то называли "родной гаванью", – рассказала Гуменюк.

Теперь российские корабли идут заправляться в Новороссийск, а не в бухту Севастополя. В настоящее время в море находятся 10 российских кораблей РФ, они маневрируют максимально рассредоточенно в районе, который "считают для себя пока безопасным", –ближе к юго-восточному побережью Крыма.

"Они пытаются быть подальше от берега, который контролирует Украина и его дальнобойное оружие", - добавила Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля в Севастополе, на территории временно оккупированного Крыма, вспыхнула нефтебаза. "Губернатор" города Михаил Развозжаев поспешил заявить, что причиной пожара стало попадание БПЛА;

Масштабный пожар на нефтебазе в Севастополе временно оккупированного Крыма заставит россиян рассредоточиться в поисках более безопасного места. Этот подрыв логистики захватнического войска явился результатом одного из элементов подготовки ВСУ к активным действиям.

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