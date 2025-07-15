После двух ночей относительного 'затишья' Россия снова массово запустила 'Шахеды': куда летят дроны. Карта

Вечером во вторник, 15 июля, страна-агрессор Россия начала новую дроновую атаку на Украину, которой предшествовали две относительно тихие ночи с меньшим количеством БПЛА. Враг запустил более сотни "Шахедов" и дронов-имитаторов, по областям распространяется воздушная тревога.

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Атака началась около 20:00. По вражеским целям в регионах работают силы ПВО, о движении БПЛА информируют Воздушные силы ВСУ. Одной из целей россиян было Запорожье.

По состоянию на 22:35 российские дроны фиксировали на Харьковщине, Черниговщине, Днепропетровщине, Сумщине, Полтавщине, Черкасщине и Кировоградщине.

Параллельно с атакой "Шахедами" враг ударил баллистикой по Кривому Рогу. Взрывы также раздавались в Харькове, город был под массированной атакой БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики в ночь на 15 июля атаковали Харьковскую и Сумскую области. В Харьковской области вследствие обстрелов горели частные дома и нежилые здания, пострадала женщина. На Сумщине россияне ударили по медучреждению, ранив ребенка.

За эту ночь и в течение утра вторника украинская противовоздушная оборона обезвредила над рядом областей 178 российских беспилотников различных типов. В то же время зафиксированы попадания вражеских средств нападения в 7, а падение обломков – на 9 локациях.

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