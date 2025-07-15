Защитники неба сбили 178 из 267 дронов РФ, но есть попадания в 7 локациях – Воздушные силы

В ночь на 15 июля и в течение утра вторника украинская противовоздушная оборона обезвредила над рядом областей 178 российских беспилотников различных типов. В то же время зафиксированы попадания вражеских средств нападения в 7, а падение обломков – на 9 локациях.

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Атака продолжалась с 16:30 минувших суток. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Начиная с 16:30 14 июля и до 13:00 15 июля российские войска атаковали Украину 267-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированной части Донецкой области. Около 200 из запущенных врагом средств воздушного нападения – ударные дроны типа "Шахед".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным по состоянию на 13.00 противовоздушной обороной сбито 178 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. Кроме того, 66 дронов-имитаторов – локационно потеряны/подавлены РЭБ", – отметили в Воздушных силах.

Сейчас зафиксировано попадание 23 БпЛА в 7 локациях, падение сбитых (обломков) – на 9 локациях.

Этой ночью на Днепропетровщине защитники неба уничтожили 16 вражеских беспилотников, а утром сбили еще два. В Днепре в результате атаки повреждены многоэтажка, шесть частных домов, гимназия.

В Черкасской области уничтожены три российских БПЛА. На Николаевщине в результате боевой работы и падения обломков в Первомайском районе повреждены два частных дома и хозяйственная постройка; в Вознесенском – повреждения инфраструктуры, вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 июля Силы обороны сбили 61 из 136 российских дронов, еще 47 БПЛА были локально потеряны. Враг также ударил четырьмя ракетами С-300/400, произошло попадание 28 беспилотников в десяти локациях, на четырех упали обломки.

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