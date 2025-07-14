Над Украиной ночью сбили 61 российский дрон, еще 28 БПЛА привели к попаданиям – Воздушные силы

Противовоздушная оборона Украины во время атаки РФ в ночь на 14 июля сбила 61 российский дрон и обезвредила еще 47 БПЛА. Агрессор применил значительно больше средств нападения, в частности зенитные ракеты.

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Зафиксированы последствия от вражеских ударов в ряде областей. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что россияне начали очередную атаку с 18:30 воскресенья, 13 июля, ударив четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области РФ. Кроме этого, они запустили 136 ударных и имитационных БПЛА различных типов (до 90 из них – "Шахеды") с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, временно оккупированной территории Донецкой области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 защитники из противовоздушной обороны сбили 61 вражеский дрон типа Shahed (беспилотники других типов) на севере, востоке и в центре страны. Кроме того, 47 дронов-имитаторов – локально потеряны/подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание 28 БПЛА в 10 локациях, падение сбитых (обломки) на четырех локациях", – добавили в ВС.

На Днепропетровщине защитники неба сбили 10 российских БПЛА, при этом произошли попадания в двух районах. В Днепровском пострадали мужчина и две девочки-подростка. Там горели дома, гаражи, хозяйственные постройки и лес, уничтожено семь авто, еще четыре – повреждены. В Криворожском районе также возник пожар, повреждена инфраструктура.

На Николаевщине обезвредили два вражеских дрона. В результате атаки накануне вечером в Николаеве возник пожар в складском помещении с материалами для пищевой промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, во время предыдущей воздушной атаки РФ защитники неба обезвредили 40 из 60 вражеских дронов. Были зафиксированы попадания двух десятков целей на пяти локациях – в тыловых районах, а также на прифронтовых территориях Донетчины, Сумщины, Днепропетровщины.

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