Оккупанты ударили дронами по Днепропетровщине, есть прилеты: среди пострадавших – дети

В ночь на 14 июля военные российской оккупационной армии атаковали дронами Днепропетровскую область. Прилеты зафиксированы в двух районах, среди пострадавших – дети.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. По его словам, силам ПВО удалось обезвредить 10 вражеских беспилотников.

"Ночью агрессор направил на область беспилотники. 10 из них, по информации ПвК, сбили защитники неба. Но есть и попадания в двух районах", – говорится в сообщении.

В Днепровском пострадали три человека. Они находятся в больнице. Две 13-летние девочки в состоянии средней тяжести. 51-летний мужчина – в тяжелом состоянии.

В результате действий агрессора, горели 3 дома, 2 гаража, 4 хозяйственные постройки и лес. Уничтожены 7 автомобилей, еще 4 – повреждены.

Пожар возник и на Криворожье, там gjdht;ltyf инфраструктура.

"Никопольщину российская армия атаковала FPV-дронами и артиллерией. Била по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах. Погибших и раненых нет", – указано в сообщении.

Напомним, 13 июля российская армия атаковала Сумы беспилотниками. Один из дронов попал в объект критической инфраструктуры, часть города осталась без света. В Сумской общине в результате вражеского удара погиб 57-летний мужчина.

Как писал OBOZ.UA, 13 июля российский БПЛА атаковал полицейский автомобиль в Харьковской области на территории Купянской громады. Четверо правоохранителей получили ранения.

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