На Харьковщине вражеский дрон атаковал полицейское авто: есть раненые. Фото 18+

В воскресенье, 13 июля, вражеский дрон атаковал полицейский автомобиль. Это произошло в Харьковской области на территории Купянской громады во время выполнения служебных обязанностей.

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Об этом сообщили в Нацполиции. Отмечается, что четверо правоохранителей получили ранения. По факту военного преступления открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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"Вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль полиции в районе одной из переправ. В результате взрыва ранения получили участковый офицер полиции, полицейский отдела реагирования патрульной полиции Купянского РВП и двое правоохранителей полка особого назначения. Их госпитализировали", – говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, что украинские военные специалисты начали фиксировать новый тип фронтовых беспилотников, которые запускает страна-террорист Россия. Они чем-то похожи на "Шахеды", но меньше и летят с помощью FPV-управления.

Ранее сообщалось, что после каждой массированной атаки БПЛА командование Воздушных сил ВСУ предоставляет данные не только об уничтоженных российских дронах, а также о "локально потерянных". В таком случае имеются в виду цели, место падения которых не удалось определить.

Напомним, что в апреле 2025 года россияне начали использовать для ударов по Украине новые беспилотные аппараты "Бандероль". В частности, такие дроны применяются для атак на Одесскую область.

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