Что означает "локационно потерянные дроны", насколько они опасны и куда "исчезают": объяснение эксперта

После каждой массированной атаке БПЛА командование Воздушных сил ВСУ предоставляет данные не только об уничтоженных российских дронах, но также о "локационно потерянных". В таком случае подразумеваются цели, место падения которых не удалось определить.

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Также следует понимать, что к перечню "локационно потерянные" относятся только дроны типа "Гербера", а не Shahed. Об этом в интервью Radio NV рассказал научный сотрудник Государственного музея авиации Украины Валерий Романенко.

По мнению эксперта, дроны такого типа изначально производились в Китае, но сейчас их начали собирать на территории России. БПЛА типа "Гербера" изготовлены в основном из пенопласта, оснащены двигателем 3,5 лошадиных силы и передвигаются гораздо медленнее других российских беспилотников.

"Поэтому, чтобы не перегружать нашу противовоздушную оборону, есть такой режим селекции по скорости. Если в аппаратуру ввести параметр "не выводить на экран цели, которые двигаются со скоростью менее 150 км/ч", за ними никто не будет наблюдать, и они локационно потеряются", – рассказал Романенко.

Также эксперт в области авиации объяснил, что такие дроны обычно не несут боевой части и, как следствие, не представляют опасности. Тем не менее, прямое попадание такого БПЛА все же может привести к разрушениям.

"Было попадание в студенческое общежитие одного такого дрона "Гербера". Он разбил стекло и раму, все", – добавил военный специалист.

Напомним, в ночь на 12 июля Украина отражала массированную воздушную атаку. По украинским городам, в частности на западе страны, враг запустил более 100 ударных БПЛА и крылатые ракеты.

Ранее сообщалось, что российские войска 12 июля атаковали Львов. В нескольких районах города прогремели взрывы, зафиксированы попадания и разрушения. Повреждения получили жилые дома, детский сад, два промышленных объекта, корпуса "Львовской политехники" и автомобили, в одном из мест прилетов вспыхнул пожар.

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