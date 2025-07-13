Похожие на 'Шахеды', но меньше и на FPV-управлении: в ВСУ начали фиксировать новый тип фронтовых дронов врага. Фото

Украинские военные специалисты начали фиксировать новый тип фронтовых беспилотников, которые запускает страна-террорист Россия. Они чем-то похожи на "Шахеды", но меньше и летят с помощью FPV-управления.

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Об этом сообщил председатель ОО "Центр радиотехнологий", консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов на псевдо "Флеш" в Telegram. Кроме того, по его словам, эти ударные дроны весят до 15 кг.

Ежедневно приходят с фронтов сообщения о том, что "Шахед" атаковал технику" в движении и на стоянке. Но это не Шахеды, это БПЛА меньшего размера очень похожи на Шахеды. Управляются, как FPV. Есть, как разведчики без боевой части, так ударные дроны с боевой частью весом до 15 кг", - отметил военный специалист в своей заметке.

Также он опубликовал фотограции этих БПЛА.

Что известно о новых российских дронах

Новый БПЛА визуально напоминает сам Shahed, что позволяет ему маскироваться и вводить в заблуждение подразделения украинской противовоздушной обороны. Основная функция дрона — разведка маршрутов продвижения атакующих дронов, а также обнаружение мобильных огневых групп ПВО.

БПЛА летает на высоте от 1 до 3 километров. Он способен передавать видео на расстояние более 50 километров с помощью аналогового передатчика диапазона 1.2. Управление осуществляется через систему ExpressLRS, которая обеспечивает устойчивую радиосвязь и высокую частоту обновления данных. Благодаря этому дрон позволяет оперативно оценивать ситуацию на подлетных маршрутах, определять пробелы в ПВО и корректировать план атаки.

Ранее сообщалось, что после каждой массированной атаки БПЛА командование Воздушных сил ВСУ предоставляет данные не только об уничтоженных российских дронах, а также о "локально потерянных". В таком случае имеются в виду цели, место падения которых не удалось определить.

Напомним, что в апреле 2025 года россияне начали использовать для ударов по Украине новые беспилотные аппараты "Бандероль". В частности, такие дроны применяются для атак на Одесскую область.

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