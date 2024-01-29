После испытаний – сразу на фронт: в Украине наладили собственное производство копий 'Хамви' и М113. Видео

Дефицит западного вооружения и неопределенность с последующими поставками от союзников стимулирует украинских защитников искать нестандартные выходы из сложной ситуации, и креативность военных инженеров иногда приводит к неожиданным результатам. Недавно на боевое дежурство в нескольких подразделениях Сил обороны Украины стали скопированные с иностранных HMMWV и М113 бронированный автомобиль "Характерник" и бронетранспортер "Сикач".

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Производство такой техники было налажено на мощностях нескольких предприятий в разных частях страны. Об этом OBOZ.UA рассказали авторы идеи и инженеры, участвующие в копировании американской военной техники под потребности защитников.

– Это, конечно, не полноценная линия по изготовлению техники, скорее кустарное производство. Однако нам удалось добиться почти полного соответствия оригинальным образцам. Конечно, с определенными техническими особенностями, – отметил один из разработчиков.

По его словам, ныне мощности производства позволяют ставить в строй по пять многоцелевых колесных транспортных средств "Хамви" (HMMWV) и бронетранспортеров М113 в месяц. После необходимых испытаний техника отправляется на фронт.

Авторы разработки рассказывают, что украинский "Характерник" почти не отличается от своего американского прототипа HMMWV. Производство отдельных узлов вызвало определенные сложности, но в конце концов тактико-технические характеристики машины удалось почти полностью воспроизвести, а кое в чем даже улучшить.

– Украина хоть и не может похвастаться богатыми традициями качественного автомобилестроения, однако в вопросе военной техники мы уже имеем большой опыт боевых операторов, а наряду с креативностью наших инженеров и механиков нам удалось сделать практически невозможное, – объяснил один из специалистов, принимавший участие в разработке украинских "Хамви".

Интересно, что экстерьер обеих машин почти идентичен к оригинальным образцам производства США.

– Когда я впервые сел в этот наш "Хамви", то и подумать не мог, что это копия, а не оригинал. Здесь почти все точно такое же, как на американской машине. Лишь когда мне сказали, что это уже "Характерник", то присмотрелся и заметил определенные отличия в салоне, – признался боец с позывным "Сатана".

В случае с М113 украинским разработчикам понадобилось провести значительно более глубокую модернизацию.

– В оригинале это первый алюминиевый БТР, но эта война указала на определенную уязвимость такого решения. Поэтому наш "Сикач" выполнен из оригинального сплава, который, я уверен, приятно удивит наших ребят. А врагов – неприятно удивит, – добавил "Сатана".

Существенные изменения претерпела и силовая установка бронетранспортера. Авторы идеи говорят, что наши решения позволили даже улучшить ходовые и скоростные характеристики машины.

– Конечно, мы это делаем без лицензии, все практически на ходу, из колес, как говорится. Война не дает нам времени на оперативное согласование всех формальностей. Мы надеемся, что наши американские союзники поймут наше положение, и учитывая их проблемы с поставками на законодательном уровне, не будут осуждать нас за это, а наоборот – помогут. Мы же со своей стороны готовы поделиться собственными наработками по усовершенствованию этих машин, – указали изобретатели.

Один из них с позывным "Дым" выразил убеждение, что когда после победы Украины в войне люди узнают, как разработчикам удалось настроить фактически линию по сбору "Хамви" в Украине, все будут очень удивлены.

Операторы же, сами бойцы, штурмовики и разведчики только удивляются и радуются возможности воевать на украинской "натовской" технике.

– Было очень крутое чувство, когда к нам впервые приехали американские М113 и "Хамви", когда мы их увидели и применили в бою. Но сейчас, зная, что наши мастера могут делать не хуже, фактически из подручных материалов – это вообще не передать, как вдохновляет. Этими "Сикачами" мы посекли уже не один десяток орков. И будем рубить дальше, – заверил воин "Сатана".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина почти десять лет защищается от российской агрессии, которая началась в 2014-м в гибридном формате и в 2022-м перешла в открытую полномасштабную войну. Борьба за родную землю стала стимулом для развития собственной оборонной промышленности и в последние годы мир увидели уже украинские БПЛА, бронетехника, самоходные артустановки, реактивные системы залпового огня, средства радиоэлектронной борьбы и разведки и многие другие разработки.

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