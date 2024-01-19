После начала полномасштабной войны с Украиной Россию оставило по меньшей мере 2500 ученых – СМИ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину территорию страны-агрессора покинули не менее 2500 ученых. Такое решение они принимали из-за опасений репрессий или гражданской позиции.

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Кроме того, российские ученые понимали, что при условии санкций гораздо сложнее заниматься наукой, участвовать в международных коллаборациях, публиковаться в научных журналах и получать доступ к оборудованию. Об этом сообщает издание "Новая газета.Европа".

"Почти сразу после начала полномасштабной войны Россию начали покидать ведущие ученые", – говорится в сообщении.

Отмечается, что существуют различные методы оценки масштабов "утечки мозгов":

Мониторинг социальных сетей, в частности, смена локации;

Анализ списков сотрудников вузов;

Оценка публикационной активности.

Этот подход к анализу позволяет получить комплексные и разносторонние оценки оттока ученых. Сколько работников науки покинули страну-агрессор после 24 февраля 2022 года, неизвестно, однако по консервативным оценкам, РФ покинули 2500 ученых.

Отмечается, что изоляция российских научных институтов и попытки со стороны государства принять меры вроде запрета на отдаленную работу, произошедшие после начала широкомасштабного вторжения РФ, заставили многих ученых искать новые академические возможности за границей.

Также после полномасштабного вторжения Россия была исключена из множества международных совместных проектов, в том числе из проекта "Горизонт-2020", программы Европейского космического агентства.

Анализируя данные, журналисты обнаружили несколько десятков авторов, которые после 2021 года удалили информацию о работе в России. Это была попытка избежать санкций или просто выражения гражданской позиции, сказать сложно.

По словам одного ученого, покинувшего Россию, если оценивать потери среди публикуемых крупных ученых, эта цифра не превышает 10 тысяч человек.

А вот среди уезжающих из России молодых ученых гораздо больше, и сильнейшие выпускники магистратур и аспирантур теперь часто решают продолжить научную карьеру за рубежом уже в самом начале своего обучения.

Изменились и направления миграции. Если до войны русские ехали в США, Германию и Великобританию. После 24 февраля третье место занял Израиль: доля переездов увеличилась на 175%, а абсолютными лидерами роста стали Узбекистан, Армения, Кыргызстан и ОАЭ.

Как сообщал OBOZ.UA, более тысячи граждан России грозит депортация из Латвии. Управление по делам гражданства и миграции подсчитало, что 1167 россиян не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство в стране.

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