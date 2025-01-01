Граждане страны-террориста России жалуются на огромные потери оккупантов на фронте. Россияне признают, что мало кто из захватчиков возвращается после первого боя.

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Также в РФ возмущены, что контрактникам мало платят за участие в боевых действиях. Об этом говорится в аудиоперехвате, который опубликовал проект "Хочу жить".

Житель Белгородской области в перехваченном телефонном разговоре рассказывает знакомому военному о судьбе родственника коллеги. Россиянин заявил, что после возвращения из плена захватчик отказался снова идти на службу.

Более того, оккупанта засудили и теперь заставляют подписать контракт, чтобы выйти из тюрьмы и отправится на войну в качестве штурмовика. При этом россияне заявляют, что теперь пушечному мясу даже не обещают боевых выплат.

Также в проекте "Хочу жить" отметили, что такие случаи не единичны. После обмена российские военные снова получают статус пушечного мяса и их отправляют на фильтрацию. Более того, после этого захватчиков опять отправляют на фронт, но не предоставляют никакой помощи и реабилитации.

Напомним, воины Службы безопасности Украины наносят эффективные удары по вражеской логистике. С помощью FPV-дронов они минусуют российскую технику, в том числе и подвозящую оккупантам на передовые позиции боеприпасы и подкрепление.

Ранее сообщалось, что украинские воины неустанно уничтожают российских оккупантов на украинской земле. Методически "утилизируется" как вражеская техника, так и живая сила армии российского диктатора Владимира Путина.

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