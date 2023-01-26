После ракетной атаки РФ 26 января в энергосистеме возник значительный дефицит – 'Укрэнерго'

Во время последней атаки оккупанты повредили энергетическое оборудование в южном, центральном, юго-западном регионах, из-за чего в системе возник значительный дефицит мощностей и до всех областей доведены лимиты потребления.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Ночью и утром враг снова нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13 ракетный удар и 15 атак дронов по энергосистеме Украины. Есть попадание и повреждение оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах", – говорится в нем.

В Днепровском регионе на одном из энергообъектов было уничтожено основное высоковольтное оборудование. Кроме того, последняя атака привела к проблемам с энергопитанием на юге Украины, в том числе в Одесской области, а во время атаки по всей стране были введены аварийные отключения электроэнергии.

"Дефицит в системе значителен. До всех областей доведены лимиты потребления", – подытожили в "Укрэнерго".

Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что из-за российских атак в Киевской, Одесской и Днепропетровской области аварийные отключения происходят почти так же часто, как и в прифронтовых регионах.

Также бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель считает, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не учитывает разрушение энергосистемы, когда налагает на облэнерго штрафы за несоблюдение графиков отключения света.