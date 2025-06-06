После разговора с Трампом Путин начал массированную атаку по Украине: в небо подняты Ту-95, 'Шахеды' и выведены в море ракетоносители. Подробности

В ночь на 6 июня во всех областях Украины прозвучала воздушная тревога. Враг запустил по нашей территории ракеты и дроны.

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Воздушные силы ВС Украины сообщили о движении ударных БПЛА типа "Шахед" еще около 20:00 четверга, 5 июня. Группы российских дронов-камикадзе заходили с разных направлений через Запорожскую, Луганскую, Сумскую, Херсонскую области, акваторию Черного моря и направлялись вглубь страны.

В 00:37 пятницы военные заявили, что зафиксировали ракету на Николаевщине. До 01:00 тревога прозвучала уже по всей территории Украины.

В 00:55 Киевская городская военная администрация написала в Telegram о взрывах – в столице работала ПВО.

Мониторинговые каналы писали об активности стратегической авиации России. По состоянию на полночь был подтвержден взлет двух бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Кроме этого, в акваторию Черного моря захватчики вывели ракетоносители (предварительно, четыре).

По данным наших Воздушных сил на 01:15, основная масса "Шахедов" наблюдалась в северных и центральных областях Украины: в Сумской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Кировоградской.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что российские ударные дроны приближались к Киеву с нескольких направлений.

По неофициальной информации на 01:45, уже четыре борта Ту-95МС противника находились в пределах западного региона РФ (Саранская, Пензенская области). Они летели юго-восточным курсом в направлении Саратовской и Астраханской областей.

По состоянию на 02:00, падение обломков зафиксировали в трех районах столицы: Соломенском, Дарницком, Голосеевском, произошли пожары. В Дарницком районе повреждена многоэтажка с возгоранием на верхних этажах. На левом берегу частично исчезала электроэнергия.

Около 02:10 мониторинговые каналы предупредили о баллистической угрозе для Киева. Воздушные силы сообщали о целях с баллистической траекторией с: севера и востока, из Курска (02:09); из Белгорода и с севера (02:16). Около 02:20 в столице раздались громкие взрывы.

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Как сообщал OBOZ.UA:

– После исторической операции "Паутина" по уничтожению российских самолетов на их аэродромах FPV-дронами СБУ кремлевский диктатор Владимир Путин угрожал Украине "ответом". В частности, 4 июня глава РФ разговаривал с президентом США Дональдом Трампом по телефону. Последний передал, что Путин заявил ему – и очень решительно, – что Москве придется ответить на украинскую атаку.

– Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков утверждал, что Путину якобы в режиме онлайн сообщали оперативную информацию о последствиях "Паутины". В то же время представитель Кремля уклонился от прямого ответа на вопрос, какими будут дальнейшие действия РФ.

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