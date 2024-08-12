После тяжелого ранения вернулся на фронт: погиб доцент Каразинского университета Арсений Рябенький

В боях с российскими оккупантами погиб доцент кафедры экологического мониторинга и заповедного дела учебно-научного института экологии Каразинского университета Арсений Рябенький. После крайне тяжелого ранения и продолжительного лечения он снова вернулся на фронт.

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Об этом сообщили в пресс-службе университета. "С глубокой печалью сообщаем, что 11 августа 2024 года погиб доцент кафедры экологического мониторинга и заповедного дела учебно-научного института экологии Арсений Викторович Рябенький", – говорится в сообщении.

Его путь как воина начался в Афганистане, а с 2012 года встал на защиту независимой Украины. 22 февраля 2022 года он снова вернулся на фронт.

"Своих нужно защищать. А я это умею делать хорошо... Да что со мной произойдет, я удачливый", – говорил он.

Арсений Викторович был мудрым, ироничным, ярким и эрудированным. У него была безграничная жажда жизни, острое чувство справедливости, мужество, надежность и оптимизм. Он был настоящим воином по призванию души, характеру и судьбе.

Несмотря на тяжелое ранение и длительное лечение в 2023 году, приведшее к инвалидности, Арсений Викторович не остановился, а снова пошел на фронт.

"Я должен это делать!", – утверждал он.

11 августа его жизнь оборвалась.

Напомним, во время защиты Украины от врага погиб военный Константин Шабанов родом из Северодонецка Луганской области. Он перевез семью на Львовщину, а в 2023 году стал в ряды ВСУ, был мастером БПЛА и выполнял боевые задания на передовых позициях фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области 43-летний бучанец Евгений Прокопенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 августа.

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